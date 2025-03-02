Çin Batı Normal Üniversitesi’nden araştırmacı Feng Li, "Çalışmamız, dev pandaların beslenme alışkanlıklarının bambu tüketimiyle değiştiğini kanıtladı" açıklamasında bulundu. Bilim insanları, pandaların kanında 57 farklı bambu kaynaklı miRNA bulunduğunu ve bunların gen ifadesini değiştirdiğini ortaya koydu.

DNA gibi genetik bilgi taşıyan RNA, vücudumuzdaki genlerin ne zaman ve ne kadar aktif olacağını kontrol eden bir moleküldür. MikroRNA'lar ise bu genetik süreçleri düzenleyerek, vücutta belirli proteinlerin üretimini artırabilir veya azaltabilir. Araştırmacılar, bu miRNA’ların pandaların tat ve koku algısını değiştirerek onları bambuya yönlendirdiğini düşünüyor.

Pandalar, ataları etçil olmasına rağmen neredeyse tamamen bambu ile beslenen otçul hayvanlara dönüşmüştür. Bilim insanları, bambu kaynaklı miRNA’ların bu adaptasyon sürecinde kritik bir rol oynadığını keşfetti. Li, "Bu genetik düzenleyiciler, pandaların beslenme alışkanlıklarını değiştirerek, etçil geçmişlerinden otçul yaşam tarzına geçişlerini sağlamış olabilir" dedi.

Araştırma, bambu miRNA’larının sadece tat ve koku algısını değiştirmekle kalmayıp, aynı zamanda pandaların sindirim sistemini de etkilediğini ortaya koydu. Pandaların, besin değeri düşük olan bambudan daha fazla kalori alabilmesini sağlayan genlerin de bu mikroRNA’lardan etkilendiği tespit edildi.

Bilim insanları, bu keşfin sadece pandalar için değil, tüm canlılar için önemli sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor. MikroRNA'ların insanlarda ve diğer memelilerde bağışıklık sistemini düzenlediği ve metabolik hastalıkların tedavisinde kullanılabileceği öne sürülüyor. Feng Li, "Bu keşif, iltihaplanma ve metabolik hastalıkların tedavisinde yeni biyomedikal uygulamalara kapı açabilir" ifadelerini kullandı.

Şu an için araştırma sadece yedi panda ile gerçekleştirildi, ancak bilim insanları daha fazla veri toplamak için çalışmalara devam etmek istiyor. Li, "Pandalar ülkemizin çok değerli ulusal hazineleri, bu yüzden kan örnekleri toplamak oldukça zor. Eğer mümkün olursa, henüz bambu tüketmemiş genç pandalardan örnekler toplayarak daha şaşırtıcı sonuçlara ulaşabiliriz" dedi.