Röportaj: İpek ÖZBEY

Yavuz Ağıralioğlu 30 Ekim 2024’te Anahtar Parti’yi kurdu. 1,5 yıllık süreçte, anketler partisini yüzde 5 bandında gösterdi. Sorular da ithamlar da art arda geldi. SÖZCÜ TV YouTube kanalında sorularımı yanıtlayan Ağıralioğlu, AKP’nin adamı diyenlere, AKP’ye geçecek diyenlere yanıt verdi ve “Yavuz AK Parti’ye gidecek diye kendi tercihlerine zar attıran adamım. Bana böyle diyenlerin hepsi AK Parti’ye gittiler” dedi.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Ağıralioğlu ile 5 yıl boyunca aynı partide yer aldı. Ağıralioğlu’nu “belediyelerden ihale kovalamakla” suçladı. Anahtar Parti genel başkanının buna cevabı ise sert oldu: “İftiralara maruz kalan birisinin bu kadar kolay iftira atmaya heves etmemesi lazım, yok belediyelerden işmiş, Mansur Bey 30 yıllık arkadaşım bir tane iş, bir kuruş böyle bir temasım bir irtibatım yoktur bir ihtiyacım da yoktur. Omuz omuzaydık ayıptır yahu.”

‘2. SİNAN OĞAN’ İTHAMI

Ağıralioğlu, kendisi hakkında söylenen “2. Sinan Oğan” sözlerine de cevap verdi ve “Sinan Oğan bir tercihte bulunuyor, hesabını da Yavuz Ağıralioğlu’na sor. Ne güzel dünya! Suçluluk psikolojisinden kurtulma, kolay yoldan birisinin üstüne yapıştırıp sıyrılma gibi görüyorum” diye konuştu.

Ağıralioğlu, “Ak Parti’nin de memleket meselelerini çözecek adamları var niçin çözmüyorlar. Çünkü mekanizma sorun çözmeye değil, sorun üretmeye ayarlı...” diyerek iktidarın sorun çözme kapasitesini eleştirdi.