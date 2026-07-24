Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan bir kuaförde çırak olarak çalışan 12 yaşındaki B.A.Ö. ile iş yeri sahibi 40 yaşındaki A.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
ÇOCUĞU SOKAK ORTASINDA DÖVDÜ
İş yeri sahibi A.A., tartışmanın büyümesi üzerine küçük çocuğa önce kuaför salonunun içinde darbetti. Ardından iş yerinden kaçmaya çalışan çırağı B.A.Ö.’nün peşinden giden A.A., Tayyip Akalın Caddesi üzerinde yakaladığı çocuğa hakaretler savurarak sokak ortasında vurmaya devam etti. Küçük çocuğun cadde ortasında darbedildiği o anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
BABASINA DA HAKARETLER SAVURDU
Yaşadığı dehşet anlarının ardından 38 yaşındaki babası B.Ö.’yü telefonla arayan küçük çocuk, gözyaşları içinde durumu anlattı. İddiaya göre, oğlunu neden darbettiğini sormak için işletme sahibi A.A.’yı arayan öfkeli baba, karşı taraftan gelen ağır hakaretlerle neye uğradığını şaşırdı. Bunun üzerine darbedilen oğluyla birlikte polis merkezine giden baba B.Ö., patron A.A.’dan şikayetçi ve davacı oldu.
SERBEST KALDI
Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, kuaför işletmecisi A.A.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinde kendisini savunan A.A., 12 yaşındaki çırağının çalışırken kendisine hakaret ettiğini bu nedenle olayın yaşandığını öne sürdü. Emniyetteki ifadesinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edilen şüpheli A.A., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
BABA KARARA TEPKİLİ
Küçük çocuğun sokak ortasında darbedilmesine rağmen şüphelinin serbest bırakılması ailesinin büyük tepkisine yol açtı. Baba B.Ö., çocuğunu acımasızca döven kuaförün serbest kalmasına isyan etti.