Ka, 6 Kasım–26 Aralık 2026 tarihleri arasında Ayline Olukman’ın “Bana Uçsuz Bucaksız Denizi Anlat / Parle moi de la mer immense” başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Fransa’da doğup büyüyen ve çalışmalarını Strazburg’da sürdüren sanatçının farklı dönemlerden eserlerini bir araya getiren sergi, “La mue”, “Nos Vies Sauvages” ve “Obsidian” serileri üzerinden üretimine dair bir bakış sunuyor.

İnsan bedeni ile canlılar dünyası arasındaki ilişkiyi kırılganlık, dönüşüm ve aidiyet üzerinden araştıran Olukman’ın pratiğinin merkezinde fotoğraf yer alıyor. Resim, yazı ve baskıresimden de yararlanan sanatçı, kurgulanmış sahneler ile fotoğraf baskılarına yaptığı fiziksel ve resimsel müdahaleler aracılığıyla bedenlerin, canlıların ve görüntülerin geçirdiği dönüşümleri ele alıyor.

Portre, manzara ve natürmort gibi resim geleneğine ait türlerle ilişki kuran bu eserlerde, sanatçının bilinçli tercihleri kadar malzemenin etkisi ve tesadüfler de belirleyici oluyor. Bedenin, özellikle de tenin, benlik ile dünya arasında hem bir sınır hem de geçirgen bir yüzey olarak ele alındığı çalışmalar; canlı varlıkların değişme, çürüme ve yenilenme kapasitelerine odaklanıyor.

Olukman, çalışmalarındaki bu yaklaşımı şöyle ifade ediyor: “Sahneler kurgulayarak, fotoğraf baskılarına fiziksel müdahalelerde bulunarak ya da fotoğraf ve resim süreçlerini katmanlar hâlinde bir araya getirerek görüntünün ilk biçiminin ötesine geçtiğinde neler olduğunu araştırıyorum. Niyetin tesadüfle karşılaştığı ve beklenmedik bir şeyin ortaya çıktığı anlarla ilgileniyorum.”

Fransız Kültür Merkezi’nin katkılarıyla gerçekleşen sergi, 6 Kasım Cuma günü saat 18.00’de açılıyor. Sergi kapsamında 7 Kasım Cumartesi günü saat 17.00’de Ayline Olukman ile bir sanatçı konuşması gerçekleşecek.

“Bana Uçsuz Bucaksız Denizi Anlat”, 26 Aralık 2026 tarihine kadar salıdan cumartesiye 10.00–19.00 saatleri arasında Ka’da ziyaret edilebilir.

1981’de Strazburg’da doğan Ayline Olukman, 2005 yılında École des Arts Décoratifs de Strasbourg’dan mezun oldu. Fotoğraf, resim, yazı ve çizim aracılığıyla kırılganlık ve bilinçdışı üzerine çalışan sanatçı, seyahati bir araştırma ve keşif alanı olarak görüyor. 2013’te Brooklyn’deki Point B sanatçı programının ardından New York’a yerleşti ve 2018’e kadar burada yaşadı. Bu dönemde International Center of Photography’de (ICP) eğitimini sürdürerek fotoğrafla ilişkisini derinleştirdi.

Kişisel sergileri arasında Paris’te Galerie Madé’de “Nos vies sauvages” (2026), New York’ta Galerie Nicolas Auvray’de “Idyll” (2024) ve Alan İstanbul’da “Impossible Passion” (2015) yer alıyor. Médiapop tarafından yayımlanan kitapları arasında La mue (2019) ve Nos vies sauvages (2024) bulunuyor. Çalışmalarını Strazburg’da sürdüren Olukman, 2019’dan bu yana La Chambre ve HEAR’da fotoğraf dersleri veriyor.