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BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1. Mülkiyetleri Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü Arttırma suretiyle ihale edilecektir.
2. İhaleler 07.10.2026 Çarşamba günü saat 14:00’ de Belediye’de toplanacak encümen huzurunda yapılacaktır.
3. İhaleden doğacak tüm (karar pulu,harç vb) masraflar ihaleyi alana aittir.
4. Taliplilerin;  tablodaki şartname bedelini yatırarak, Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmühaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini şartname alındı makbuzunu ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır.
5. Encümen ihaleyi yapıp, yapmamakta tamamen serbesttir.   
6. İstekli çıkmaması halinde ikinci ihaleleri 14.10.2026  tarihinde  aynı yerde  ve saat 14:00’da yapılacaktır.
SATIŞ İLANI
S. NO MAHALLESİ ADA PARSEL YÜZ
ÖLÇÜMÜ m²		 CİNSİ İMAR DURUMU MUHAMMEN BEDEL ŞARTNAME BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT
1 LEVENT 775 2
5		 2718.38 760.77 ARSA H:4.50m Ticaret  ₺19,831,155.00 ₺6,000.00 ₺594,934.65
2 DOĞRUCA 256 3 95272.33 TARLA …………… ₺40,014,378.60 ₺6,000.00 ₺1,200,431.36
3 DOĞRUCA 258 3 200670.12 TARLA …………… ₺89,298,203.40 ₺6,000.00 ₺2,678,946.10
4 EDİNCİK 398 1 7089.5 TARLA …………… ₺12,052,303.00 ₺6,000.00 ₺361,569.09
5 EDİNCİK 185 2059 17963.94 TARLA …………… ₺30,538,698.00 ₺6,000.00 ₺916,160.94
6 EDİNCİK 185 2058 763.53 TARLA …………… ₺1,298,001.00 ₺6,000.00 ₺38,940.03
7 EDİNCİK 185 2056 16982.97 TARLA …………… ₺28,871,049.00 ₺6,000.00 ₺866,131.47
8 EDİNCİK 185 2057 15220.27 TARLA …………… ₺25,874,459.00 ₺6,000.00 ₺776,233.77
9 EDİNCİK 185 2055 18330.47 TARLA …………… ₺31,161,799.00 ₺6,000.00 ₺934,853.97
10 EDİNCİK 185 2054 11354.36 TARLA …………… ₺19,032,412.00 ₺6,000.00 ₺570,972.36
11 EDİNCİK 185 2052 5515.92 TARLA …………… ₺9,375,364.00 ₺6,000.00 ₺281,260.92
12 EDİNCİK 185 2053 5892.02 TARLA …………… ₺10,016,434.00 ₺6,000.00 ₺300,493.02
13 EDİNCİK 185 2051 3729.41 TARLA …………… ₺6,339,997.00 ₺6,000.00 ₺190,199.91
14 EDİNCİK 185 2050 4665.52 TARLA …………… ₺7,391,384.00 ₺6,000.00 ₺221,741.52
15 EDİNCİK 185 2048 6522.22 TARLA …………… ₺11,087,774.00 ₺6,000.00 ₺332,633.22
16 EDİNCİK 185 2049 9345.81 TARLA …………… ₺15,887,877.00 ₺6,000.00 ₺476,636.31
17 EDİNCİK 185 2047 3073.24 TARLA …………… ₺5,224,508.00 ₺6,000.00 ₺156,735.24
18 EDİNCİK 185 2046 5687.26 TARLA …………… ₺9,668,342.00 ₺6,000.00 ₺290,050.26
19 EDİNCİK 185 2044 7023.66 TARLA …………… ₺11,940,222.00 ₺6,000.00 ₺358,206.66
20 EDİNCİK 185 2043 7068.53 TARLA …………… ₺12,016,501.00 ₺6,000.00 ₺360,495.03
21 EDİNCİK 185 2061 11057.78 TARLA …………… ₺18,245,337.00 ₺6,000.00 ₺547,360.11
22 600 Evler
Mahallesi		 2975 2 6,287.00 m² ARSA 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında E=1.50, H:15.50m ticaret adası İçerisinde kalmaktadır. ₺138,314,000.00 ₺6,000.00 ₺4,149,420.00
23 600 Evler
Mahallesi		 2975 3 5,000.00 m² ARSA 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında E=1.50, H:15.50m ticaret adası İçerisinde kalmaktadır. ₺110,000,000.00 ₺6,000.00 ₺3,300,000.00
24 600 Evler
Mahallesi		 2975 4 5,000.00 m² ARSA 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında E=1.50, H:15.50m ticaret adası İçerisinde kalmaktadır. ₺110,000,000.00 ₺6,000.00 ₺3,300,000.00
25 600 Evler
Mahallesi		 2975 5 6,286.99 m² ARSA 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında E=1.50, H:15.50m ticaret adası İçerisinde kalmaktadır. ₺138,313,780.00 ₺6,000.00 ₺4,149,413.40

#ilangovtr Basın no ILN02549430