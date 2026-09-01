BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1. Mülkiyetleri Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü Arttırma suretiyle ihale edilecektir.

2. İhaleler 07.10.2026 Çarşamba günü saat 14:00’ de Belediye’de toplanacak encümen huzurunda yapılacaktır.

3. İhaleden doğacak tüm (karar pulu,harç vb) masraflar ihaleyi alana aittir.

4. Taliplilerin; tablodaki şartname bedelini yatırarak, Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmühaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini şartname alındı makbuzunu ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır.

5. Encümen ihaleyi yapıp, yapmamakta tamamen serbesttir.

6. İstekli çıkmaması halinde ikinci ihaleleri 14.10.2026 tarihinde aynı yerde ve saat 14:00’da yapılacaktır.