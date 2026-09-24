AKP Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Söz konusu videoda CHP'den istifa eden Bandırmalı Özgür Özel'in AKP üyelik işlemlerini tamamladığı ve parti rozetini taktığı görüldü.
AKP'ye katılan Özgür Özel'in, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile aynı adı taşıması dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.
ERDOĞAN'A SEVGİSİNİ DİLE GETİRDİ
Rozetini AKP Bandırma İlçe Başkanı Göksel Karlahan'ın taktığı Özel, Öztaylan'ın çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisini dile getirdi.