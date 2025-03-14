Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Teksüt Bandırmaspor, konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 yendi.
Maçın büyük bölümünü 10 kişi oynayan bordo-beyazlı ekip, aldığı galibiyetle puanını 50'ye yükseltti.
- Stat: Bandırma 17 Eylül
- Hakemler: Gürcan Hasova, Mehmet Kapluhan, Oğuzhan Kocaçoban
- Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi, Diony (Dk. 70 Hakan Bilgiç), İbrahim Kaya (Dk. 12 Sergen Piçinciol), Mexer, Paixao, Atınç Nukan, Mehmet Özcan, Messaoudi (Dk. 57 Paulinho), Rahmetullah Berişbek (Dk. 70 Ndongala), Faruk Can Genç
- Adanaspor: Nurullah Aslan, Hasan Hatipoğlu, Mirza Cihan, Candeias, Donkor (Dk. 49 Orkan Çınar), Cikalleshi (Dk. 71 Doğukan Emeksiz), Ivan, Fatih Kurucuk, Harun Alpsoy (Dk. 62 Metehan Altunbaş), Elias Durmaz (Dk. 61 Süleyman Koç), Oğuzhan Matur (Dk. 71 Yusuf Can Esendemir)
- Gol: Dk. 55 Diony (Teksüt Bandırmaspor)
- Kırmızı kart: Dk. 7 Atınç Nukan (Teksüt Bandırmaspor)
- Sarı kartlar: Dk. 38 Oğuzhan Matur, Dk. 50 Harun Alpsoy, Dk. 61 Ivan (Adanaspor), Dk. 45 Paixao, Dk. 87 Ndongala (Teksüt Bandırmaspor)