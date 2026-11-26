Tayland'ın başkenti Bangkok'taki büyük bir petrol tesisinde perşembe günü meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yetkililer, gelişmeye karşın çevrede yaşayanların tedbir amacıyla tahliye edilmesine yönelik tavsiyelerini sürdürdü.

Bang Na Bölge Ofisi, yerel saatle 14.48'de (TSİ 10.48) acil durum uyarısı yayımlayarak Phra Khanong bölgesindeki Bangchak petrol tesisinde patlama yaşandığını bildirdi.

Tesisin üzerinde yoğun siyah duman yükselirken, yangını çevrelemek ve komşu yerleşim alanlarına yayılmasını önlemek için itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Jeseth Thaiset, Afet Önleme ve Azaltma Departmanına köpüklü itfaiye araçları ile yangın söndürme kimyasallarıyla donatılmış helikopter dahil olmak üzere ek söndürme kaynaklarının harekete geçirilmesi talimatını verdi.

Bakan ayrıca çevredeki bölgelerde havadaki kirleticilerin izlenmesi için Kirlilik Kontrol Departmanı ile koordinasyon sağlanmasını istedi.

DURUM KONTROL ALTINA ALINDI

Bölge ofisi saat 15.35'te (TSİ 11.35) durumun kontrol altında olduğunu doğruladı ancak bölgenin boşaltılması yönünde çağrılarını korudu

Sürücülere de acil müdahale araçlarının kullandığı yollardan uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Olayda can kaybına ilişkin ilk anda herhangi bir rapor paylaşılmazken, patlamanın nedeni ve hasarın boyutu belirsizliğini korudu.

Taylandlı enerji holdingi Bangchak Corporation tarafından işletilen rafinerinin, günlük 120 bin varil kurulu kapasiteye sahip olduğu ve grubun toplam rafineri kapasitesinin yaklaşık yüzde 41'ini oluşturduğu ifade edildi.