Bangladeş'te açık renk tüyleri ve alnındaki sarı "saç" nedeniyle "Donald Trump" lakabı verilen albino manda, ilgi odağı oldu.

Başkent Dakka yakınlarında yetiştirilen ve yaklaşık 700 kilogram ağırlığındaki manda, Kurban Bayramı'nda kesilmek üzere bir alıcıya satıldı.

Ancak hayvanın ününün dünyaya yayılması üzerine ülkenin İçişleri Bakanlığı devreye girerek kesimi son anda durdurdu.

Yerel medya kaynaklarının aktardığına göre manda, yetiştirildiği çiftliğe geri gönderildi.

FARKLI ÜLKELERDEN ZİYARETE GİDİYORLAR

Çiftlik sahibi Ziauddin Mridha, sakin yapısıyla dikkat çeken mandayı görmek için ülkenin farklı bölgelerinden çok sayıda kişinin çiftliğe geldiğini ifade etti.

Ünlülerin isimlerinden esinlenerek adlandırılan ve sosyal medyada viral olan kurbanlık hayvanlar, son yıllarda Bangladeş’in bayram hayvan pazarı kültürünün giderek daha fazla bir parçası haline geldi.