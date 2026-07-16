Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde kızamık belirtileri gösteren 8 çocuk daha son 24 saatte yaşamını yitirdi. Böylece şüpheli kızamık kaynaklı ölümlerin sayısı 684'e çıktı. TOPLAM CAN KAYBI 779’A YÜKSELDİ Laboratuvar testleriyle doğrulanan kızamık kaynaklı can kaybı ise 95 olarak kayıtlara geçti. Bu verilerle birlikte salgında toplam can kaybı 779'a yükseldi. 974 YENİ KIZAMIK VAKASI TESPİT EDİLDİ Öte yandan son 24 saatte 974 yeni şüpheli kızamık vakası tespit edildi. Ülke genelinde bildirilen toplam şüpheli vaka sayısı 115 bin 138'e ulaştı. ACİL AŞILAMA KAMPANYASI BAŞLATILMIŞTI Bangladeş hükümeti, 7 Nisan'da kızamık şüphesiyle çok sayıda çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından acil aşılama kampanyası başlatma kararı almıştı.

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