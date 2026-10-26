Türk komedisinin sevilen karakterlerinden dolandırıcı Asım Noyan’ı yıllar sonra yeniden izleyiciyle buluşturan Yılmaz Erdoğan imzalı 'Organize İşler: Karun Hazinesi', 16 Ekim itibarıyla dijital yayın platformu Netflix kütüphanesindeki yerini aldı. Bu kez beyaz perde yerine 8 bölümlük dizi formatıyla hazırlanan yapım; Asım Noyan ve ekibini gizem dolu bir hazine haritasının peşine düşürdü.

YILDIZ OYUNCULAR 'KARUN HAZİNESİ'NDE BULUŞTU

Kıvanç Tatlıtuğ, Demet Akbağ, Uraz Kaygılaroğlu, Bensu Soral, Şükran Ovalı ve Görkem Sevindik gibi dev isimleri bir araya getiren zengin oyuncu kadrosuna rağmen yapım, izleyicilerden beklenen reaksiyonu alamadı. Yayına girdiği andan itibaren sosyal medyada yoğun eleştiri oklarının hedefi olan dizi, dünyanın en popüler sinema veri tabanı IMDb'de adeta dibe vurarak 2.3 puana kadar geriledi.

KÜLT SERİNİN EN DÜŞÜK NOTU

2005 yılında sinemalarda fırtınalar estiren, replikleri hafızalara kazınan ve Türk komedi klasikleri arasına giren ilk "Organize İşler" filmi, IMDb kullanıcılarından 6.9 gibi güçlü bir puan alarak başarısını tescillemişti. Serinin 2019 yılında vizyona giren ikinci halkası "Organize İşler: Sazan Sarmalı" da izleyicilerden 6.1 puan toplayarak çizgiyi korumuştu.

Ancak serinin üçüncü durağı olan "Karun Hazinesi", aldığı 2.3 puanla seleflerinin fersah fersah gerisinde kalarak serinin en başarısız projesi olarak kayıtlara geçti. İzleyiciler sosyal medyada özellikle senaryonun akışına, mizah temposuna ve diyalogların derinlikten yoksun oluşuna sert eleştiriler yöneltti.

BANGLADEŞ'TEN ÇILGIN DESTEK

Dizinin, aynı adı taşıyan önceki yapımlara göre IMDb puanlamasında oldukça geri kalmasının çokça konuşulmasının ardından beklenmedik bir gelişme yaşandı. Dizinin IMDb platformunda bulunan sayfasına giren kullanıcılar, Bangladeş'ten 147 kez 10 puanla oylama yapıldığını fark etti. Aynı ülkeden yalnızca bir kez 9 puan ve bir kez de 3 puan verildiği fark edildi.

Öte yandan Türkiye'den yapılan oylamalarda ise 18 bini aşkın 1 puan verilirken; 1.6 bin civarında 10 puanla değerlendirme yapıldı.