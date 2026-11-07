Dakka yönetimi, kentsel ve endüstriyel atıkları elektrik enerjisine dönüştürmenin yanı sıra ülkenin en kritik gelir kalemlerinden olan deri sektörünü modernize etmek için Türk uzmanlığından yararlanmayı hedefliyor.

Kentsel katı atık depolama alanlarındaki yükü hafifletmeyi, endüstriyel atıksu arıtımını uluslararası seviyeye çıkarmayı ve küresel ticarette giderek katılaşan çevre kriterlerine uyum sağlamayı amaçlayan bu adım kapsamında ilk somut temaslar İstanbul'da gerçekleşti.

Bangladeş Ticaret ve Sanayi Bakanı Handakar Abdül Muktadir, teknoloji transferi, teknik eğitim ve ortak yatırım imkanlarını sahada incelemek üzere 4-5 Kasım tarihlerinde İstanbul’daki modern atık işleme ve organize sanayi tesislerini ziyaret etti.

TESİSLERİ YAKINDAN İNCELEDİLER

Bangladeş Ticaret Bakanlığı yetkilileri, görüşmelerin odağında atıklardan ek elektrik enerjisi üretirken sanayide temiz üretim süreçlerini destekleyecek ileri teknolojilerin bulunduğunu bildirdi.

Heyet, günlük 3 bin metrik ton evsel atığı bertaraf ederek 85 megavat kurulu güçle elektrik üreten İstanbul Büyükşehir Belediyesi atık yakma tesisinin yanı sıra, yıllık 33 bin metrik ton tehlikeli endüstriyel atığı işleyip 5,6 megavata kadar enerji sağlayan entegre tesisleri yerinde inceledi.

Henüz bağlayıcı bir anlaşma açıklanmasa da bu sistemler, maliyet ve çevresel güvenlik koşullarının karşılanması halinde Bangladeş'teki geleneksel vahşi depolamanın yerini alacak en güçlü alternatif olarak değerlendiriliyor.

BANGLADEŞ'İN CAN DAMARI

Türkiye ile planlanan teknoloji ortaklığı, Bangladeş ekonomisinin can damarı olan deri sektöründeki derin krizin çözümünde de kritik rol oynuyor. Dakka yakınlarındaki Savar Deri İşleme Sanayi Bölgesi'nde yetersiz kalan merkezi atıksu arıtma altyapısı, üreticilerin uluslararası çevre sertifikalarını almasını engelleyerek Avrupa ve Amerika gibi yüksek katma değerli pazarlara doğrudan satış yapmasını sınırlandırıyor.