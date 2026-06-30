Küresel piyasalar hareketli bir dönemden geçerken, Bank of America (BofA) teknik stratejisti Paul Ciana, ABD hisse senedi piyasalarının yılın üçüncü çeyreğinde bir düzeltme evresiyle karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekti.

Bankanın paylaştığı güncel analize göre, ilk yarıda kaydedilen güçlü ralli, aşırı değerlemeler ve zayıflayan teknik göstergeler nedeniyle ivme kaybetmeye başladı. Bu durum, piyasalarda potansiyel bir konsolidasyon (yatay seyir ve dengelenme) ya da sert bir geri çekilme riskini artırıyor.

HEDEF SEVİYELERE ERKEN ULAŞILDI

S&P 500 endeksi, haziran ayı başında 7.621 puanla tarihi zirvesini görerek Bank of America'nın 2026 yılı için öngördüğü 7.431 puanlık normal hedefini çoktan geride bıraktı ve 7.741 olan daha iyimser senaryo seviyesine yaklaştı. Yaşanan bu hızlı yükselişin ardından BofA, mayıs sonundan bu yana müşterilerine piyasa rallileri sırasında portföylerini riskten koruma yoluna gitmelerini ve yılın ilerleyen dönemlerinde piyasa koşullarını yeniden değerlendirmelerini tavsiye ediyor.

"BOĞA TUZAĞI" RİSKİ VE TEKNİK GÖSTERGELER

Teknik göstergeler, son dönemde yaşanan yükseliş trendinin güç kaybetmeye başladığına işaret ediyor. Bank of America, S&P 500 endeksinde yaşanacak olası bir düzeltmenin endeksi 7.122 puandaki destek seviyelerine, hatta 7.000 puanın altına çekebileceğini öngörüyor. Banka uzmanları ayrıca, 7.741 hedef seviyesine doğru yaşanabilecek kısa vadeli yeni yükselişlerin bir "boğa tuzağı" (yalancı yükseliş) olabileceği konusunda da yatırımcıları uyardı.

KREDİLİ İŞLEMLERDE TEHLİKELİ SİNYALLER

Hisse senedi satın almak için yatırımcıların kullandığı borç miktarını ölçen kredili işlem borcu (margin debt), mayıs ayı itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre %54 oranında artış gösterdi. Bu seviyeler, tarihsel olarak piyasanın büyük zirve noktalarına ve çöküş öncesi dönemlerine yakınlığıyla biliniyor. Bank of America, bu borçlanma büyümesinin %60'ın üzerine çıkmaya devam etmesi durumunda, piyasadaki düzeltme riskinin çok daha kritik bir boyuta ulaşacağını ifade etti.

PETROL FİYATLARI VE YIL SONU BEKLENTİLERİ

Enerji sektörü yatırımcıları için de tahminlerini paylaşan Bank of America, Brent petrolün 2026'nın ikinci yarısında varil başına 65 ila 85 dolar arasında dengelenmesini bekliyor.

Kısa vadeli temkinli duruşa ve yaz ayı risklerine rağmen banka, ABD'deki ara seçim sonrası dönemlerin tarihsel olarak hisse senetlerini desteklediğini hatırlattı. Analistler, yaz aylarında beklenen olası düzeltmenin tamamlanması halinde, yılın son döneminde yeni bir yıl sonu rallisinin yaşanabileceğini de göz ardı etmiyor.