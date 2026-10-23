Avusturya'nın Salzburg kentinde yaşayan 25 yaşındaki Gürcü öğrenci, bankadan çekmek istediği 12 bin 900 euro yerine 120 bin eurodan fazla para aldı. Paranın fazlasını fark edince bankaya geri götürdü. Bankanın dürüstlüğü karşılığında verdiği teşekkür hediyesi, duyanları şaşırttı.

Bankanın yaptığı hata hayatını değiştirebilirdi

Salzburg'da öğrenim gören 25 yaşındaki genç, daha önce bir arkadaşından aldığı 12 bin 900 euroluk borcu geri ödemek için Sparkasse Salzburg şubesine gitti. Aynı zamanda Avusturya'da oturma izni alabilmek için yeterli maddi kaynağa sahip olduğunu kanıtlaması gerekiyordu.

Para çekme işlemi sırasında beklenmedik bir hata yaşandı. Banka çalışanı, öğrenciye istediği miktar yerine 120 bin eurodan fazla para verdi. Genç öğrenci, başlangıçta kendisine verilen paranın miktarını fark etmedi. Parayı arkadaşına teslim ettikten sonra antrenmanına gitti. Durumu fark edince de fazla parayı yanında tutmak yerine bankaya geri dönmeye karar verdi.

120 bin euroyu iade etti, karşılığında bunu aldı

Öğrenci, kendisine yanlışlıkla verilen paranın tamamını bankaya iade etti. Banka yetkilileri, olayın bir insan hatasından kaynaklandığını doğrulayarak yaşanan aksaklık nedeniyle özür diledi. Ayrıca genç adama dürüst davranışı ve anlayışı için teşekkür etti.

Hikâyenin en şaşırtıcı kısmı bundan sonra yaşandı.100 bin eurodan fazla parayı geri veren öğrenciye herhangi bir para ödülü verilmedi. Banka, dürüstlüğü karşılığında ona yalnızca üzerinde banka logosu bulunan bir paket jelibon hediye etti.

Kısa bir süreliğine büyük bir serveti elinde tutan genç, sonunda cebinde bir ödülle değil, yaşadığı sıra dışı olayın hatırasıyla kaldı. Bankanın teşekkür hediyesi ise yapılan hatanın büyüklüğüyle karşılaştırıldığında dikkat çekici bir tezat oluşturdu.