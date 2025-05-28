Türkiye'deki birçok banka, para transferi işlemlerini güvenli bir şekilde yürütüyor. Ancak bazı iddialara göre, 1 Haziran 2025'ten itibaren para transferlerinde SMS doğrulama sisteminin devreye gireceği öne sürülüyordu.

İDDİALAR GERÇEKLE BAĞLANTISIZ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na yakın kaynaklar, konuya ilişkin tüm düzenlemeleri yapmakla sorumlu olduklarını belirterek, mevcut para transferi sisteminin değişmeden devam edeceğini ve SMS doğrulaması gibi bir sistem üzerinde herhangi bir çalışma yapılmadığını vurguladı. Bu tür iddiaların asılsız olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını açıkladılar.

DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Para transferi işlemleri, herhangi bir değişiklik yapılmadan devam edecek. SMS doğrulaması gibi iddiaların uygulanması söz konusu olmayacak.