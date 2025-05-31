Ticaret Bakanlığı, son dönemde giderek artan banka hesabı kiralama işlemlerine yönelik önemli bir bilgilendirme yaptı. Bakanlık, banka hesaplarının maddi menfaat karşılığında üçüncü şahıslara kullandırılmasının ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti.

Bakanlık, banka hesapları üzerindeki yasal sorumluluğun hesap sahiplerine ait olduğunun altını çizdi. "Ben sadece hesabımı verdim, işlemi ben yapmadım" şeklindeki açıklamaların yasal sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını vurgulayan Ticaret Bakanlığı, bu tür işlemlerin mağduriyetlere yol açabileceğini, ayrıca yargı süreci sonunda hapis cezası, idari para cezası veya bankacılık işlemlerine erişim kısıtlamaları gibi sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Ayrıca banka hesaplarının şahsa özel olduğu hatırlatılarak, hesap bilgileri, IBAN numaraları, banka kartları, dijital bankacılık şifreleri ve kimlik bilgilerinin hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiği ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasında, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 15. maddesi uyarınca, başkası adına işlem yapan kişilerin, durumu ilgili finansal kuruluşa bildirmemeleri halinde hapis veya adli para cezası ile karşılaşabilecekleri vurgulandı.

Bakanlık, şüpheli durumlarla karşılaşan vatandaşların, güvenliklerini ve toplumun huzurunu korumak için derhal bankalar veya yetkili kurumları bilgilendirmeleri gerektiğini belirtti. Bireylerin finansal güvenliklerini sağlamada sorumlu oldukları unutulmamalıdır.