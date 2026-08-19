Son dönemde artış gösteren dolandırıcılık vakalarında, kendilerini sigorta şirketi temsilcisi olarak tanıtan şahıslar, "geçmiş döneme ait sigorta prim iadesi" gerekçesiyle vatandaşları telefonla arıyor.

Görüşme devam ederken, aranan kişinin cep telefonuna kendi bankasının mobil uygulaması üzerinden resmi bildirim ve doğrulama kodu iletiliyor.

Ekranında doğrudan kullandığı bankanın bildirimini gören vatandaşlar, arayan kişinin resmi yetkili olduğunu değerlendirerek giriş şifrelerini ve tek kullanımlık onay kodlarını paylaşıyor.

FARKLI BANKANIN ŞÜPHELİ İŞLEM FİLTRESİ TEHLİKEYİ ÖNLEDİ

Mobil bankacılık erişimini sağlayan şebeke üyeleri, hesaptaki bakiyeyi ilk olarak mağdurun bir başka bankadaki hesabına aktarıyor. Ardından bu tutarın, kendilerinin kontrol ettiği hesaplara transfer edilmesi talep ediliyor.

Yapılan aktarım hareketleri, ikinci bankanın güvenlik yazılımları tarafından "şüpheli işlem" kategorisinde değerlendirilerek engelleniyor. Banka müşteri hizmetlerinin kullanıcıya ulaşmasıyla işlem durdurulurken, şube yetkilileri benzer yöntemle yapılan aramalarda son dönemde belirgin bir artış yaşandığını kaydediyor.

YÖNLENDİRME YAPILAN HESAP TİPLERİ VE YÖNTEMLER

Adli makamlara ve banka güvenlik birimlerine yansıyan dosyalara göre paranın takibini zorlaştırmak için şu kanallar tercih ediliyor:

Bireysel Şahıs Hesapları (IBAN): "İade prosedürü" veya "güvenlik doğrulaması" adı altında, üçüncü şahıslara ait bireysel banka hesaplarına transfer yaptırılıyor.

Kripto Varlık Platformları: Aktarılan meblağlar hızlı bir şekilde kripto para borsalarının veya elektronik para kuruluşlarının kurumsal hesaplarına yönlendiriliyor.

Sabit Hat Kullanımı: Kurumsal algı oluşturmak amacıyla alan kodlu (örneğin 0312'li) sabit hatlar üzerinden arama gerçekleştiriliyor.

EMNİYET VE BİLİŞİM UZMANLARININ PROSEDÜR UYARILARI

Güvenlik uzmanları, mobil bankacılık kullanan tüm vatandaşların uyması gereken temel kuralları şu şekilde sıralıyor:

Onay Kodunu Paylaşmayın: Telefonunuza bankanızın orijinal uygulamasından veya SMS kanalından kod gelse dahi, bu bilgiyi telefondaki kişiyle kesinlikle paylaşmayın.

Hesaplar Arası Transfer Taleplerine Dikkat: Hiçbir banka veya sigorta kurumu, para iadesi gerçekleştirmek amacıyla kullanıcıdan bir başka IBAN’a para transfer etmesini istemez.

Şüpheli Durumda İletişimi Kesin: Arama esnasında şüphe oluşması halinde görüşme sonlandırılmalı ve doğrudan bankanın resmi müşteri hizmetleri numarası aranarak durum bildirilmelidir.

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