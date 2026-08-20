Son dönemde Bireysel Emeklilik (BES) veya vergi iadesi vaadiyle arayan dolandırıcılar, vatandaşların güvenlik şifrelerini telefondaki tuş takımı (IVR) üzerinden ele geçirerek hesapları saniyeler içinde boşaltıyor.

Üstelik arayan numara arama motorlarında aratıldığında bankanın resmi numarası gibi görünse bile mağdurlar büyük bir riskle karşı karşıya kalıyor. Güvenlik sistemleri davranışsal verileri izlese de şifresini dolandırıcılara kaptıran kişiler hem finansal hem de hukuki açıdan zor durumda kalabiliyor.

ŞİFRESİNİ KENDİ VEREN YANIYOR

Geçmiş yargı kararlarında bankalar "güven kuruluşu" sayılarak zarardan sorumlu tutulurken, son emsal kararlarda süreç mağdurların aleyhine değişmiş durumda.

Güncel yargı kararına göre, mağdurun dolandırıcı yönlendirmesiyle mobil bankacılığa girip kredi çekmesi ve parayı transfer etmesi durumu "ağır ihmal" sayılıyor ve açılan tazminat davaları reddediliyor.

Şifrenin dışarıdan çalınması ile dolandırıcının ikna etmesi sonucu işlemin bizzat vatandaş tarafından yapılması hukuken aynı kabul edilmiyor.

YENİ CALLER ID SPOOFİNG DOLANDIRCILIĞI

Arayan numara telefon ekranında bankanın resmi numarası olarak görünse dahi buna kesinlikle itibar edilmemeli.

Sahtekârlar, özel yazılımlarla numara maskeleme (spoofing) yaparak arama merkezlerinin numaralarını kopyalayabiliyor. Bu tuzağı bozmanın en etkili yolu ise tek bir güvenlik kuralından geçiyor: Tersine İletişim.

Hayat Kurtaran "Tersine İletişim" Kuralı: Arayan kişi sizden şifre istiyor veya "paranızı güvenli hesaba aktaracağız" diyorsa telefonu derhal kapatın. İşlemi doğrulamak için bankanızın kartının arkasında yer alan resmi numarayı bizzat siz arayın.

OLASI BİR TUZAKTA İLK DAKİKALARDA YAPILACAK 7 ADIM

Görüşmeyi Kesin: Şüpheli arama ve gelen SMS'lere yanıt vermeyin.

Resmi Banka Hattını Arayın: Kartlara, kredi kanallarına ve dijital bankacılığa acil bloke koydurun.

Alıcı Bankaya İhbar Edin: Para transferi yapıldıysa, alıcı bankaya acil "fraud" (dolandırıcılık) bildirimi yaptırın.

Cihaz Güvenliğini Sağlayın: Telefona yönlendirmeyle kurulan uygulamaları silin, şifreleri başka bir güvenli cihazdan değiştirin.

GSM Operatörünü Uyarın: SIM kart değişikliği veya hat yönlendirme şüphesine karşı operatörünüzle iletişime geçin.

Delilleri Koruyun: Arama kayıtları, gelen SMS'ler, IBAN ve dekont ekran görüntülerini silmeyin.

Resmi Başvuru Yapın: Tüm delillerle birlikte vakit kaybetmeden emniyet veya savcılığa suç duyurusunda bulunun.