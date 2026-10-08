2027 bütçe teklifi doğrultusunda, 31 Aralık 2026 itibarıyla hareketsiz durumda bulunan yaklaşık 8,2 milyar Euro tutarındaki sahipsiz varlıktan yüzde 17 oranında özel kesinti yapılması planlanıyor. Bu uygulamanın önümüzdeki yıl kamu bütçesine yaklaşık 1,4 milyar Euro doğrudan katkı sağlaması hedefleniyor.

BAZI VATANDAŞAR TEPKİLİ

Ancak söz konusu uygulamaya bazı Fransız vatandaşlar tepki gösteriyor. Vatandaşlar devletin hesablardaki parayı süresi dolunca almak yerine sahibini veya yakınlarını bulması gerektiğini belirtiyor

2016'DA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Söz konusu düzenleme, Fransa’da 2014 yılında kabul edilen ve 2016’da yürürlüğe giren Eckert Yasası çerçevesinde yürütülen sahipsiz varlık takibi mekanizmasına dayanıyor. Bankalar ve finans kuruluşları, sahipleri tarafından uzun süre hiçbir işlem yapılmayan ya da iletişim kurulmayan banka hesapları ile talep edilmeyen hayat sigortası birikimlerini tespit ederek Fransa Mevduat ve Emanet Kasası’na (Caisse des Dépôts et Consignations) devrediyor.

Mevcut mevzuatta 30 yıllık bekleme süresinin ardından doğrudan devlete aktarılan bu fonlar için işletilen "Ciclade" iade sistemi vasıtasıyla 2017'den bu yana hak sahiplerine 1,2 milyar Euro geri ödenirken, devlet hazinesine ise toplam 640,7 milyon Euro aktarıldı.

PARANIN SAHİBİ ORTAYA ÇIKARSA FAİZİYLE GERİ ÖEDENECEK

Planlanan yüzde 17'lik yeni kesinti, esasen 30 yıllık sürecin sonunda hazineye devredilecek fonların önceden vergilendirilmesini amaçlıyor. Hükümet, bu adımla bütçeye hızlı bir gelir akışı sağlamayı öngörürken vatandaşların mülkiyet haklarını koruma altına alacak özel hükümleri de bütçe metnine dahil etti.

Düzenlemeye göre, parasını talep etmeyen hak sahipleri veya mirasçılarının yasal hakları saklı tutulacak ve paranın gerçek sahibinin ortaya çıkması durumunda kesilen tutarlar faiziyle birlikte eksiksiz olarak iade edilecek.