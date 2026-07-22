Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, tüketici kredilerinde BSMV sözleşmede açıkça düzenlenmesi halinde müşteriye yansıtılabileceğine karar verdi. 22 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararda, sözleşmeye yazılan vergi maddelerinin haksız şart niteliği taşımadığı vurgulandı.

Yüksek Mahkeme, BSMV dahil toplam geri ödeme tutarlarının kredi sözleşmesinde açıkça gösterilmesi durumunda vergi yükümlülüğünün tüketiciye yansıtılmasının hukuka uygun olduğunu kabul etti.

YEREL MAHKEME VE DAVA SÜRECİ NASIL GELİŞTİ?

Dava, Antalya'da bir tüketicinin kullandığı krediler nedeniyle kendisinden kesilen 5 bin 21 TL'lik BSMV'nin iadesi için bankaya karşı icra takibi başlatmasıyla yargıya taşındı. Antalya 3. Tüketici Mahkemesi, vergi mükellefinin banka olduğunu ve maddelerin müzakere edilmediğini belirterek tüketiciyi haklı buldu.

Yerel mahkemenin banka itirazını iptal etmesi ve tazminat kararı vermesi üzerine dosya, Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına temyiz başvurusuyla Yargıtay'ın gündemine geldi.

KANUN YARARINA TEMYİZ İLE KARAR BOZULDU

Dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kredi sözleşmesi ve öncesindeki bilgilendirme formunda tüm vergilerin tüketici tarafından ödeneceğinin açıkça kararlaştırıldığını tespit etti.

Yerel mahkeme kararını kanun yararına bozan Yargıtay, sözleşmede açıkça belirtilmesi koşuluyla BSMV'nin tüketiciye yansıtılabileceğine ve kararın usul ile yasaya aykırı olduğuna oy birliğiyle hükmetti.