CAPİTALTürk Holding’in sahibi Erkan Kork, geçtiğimiz günlerde yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alındı. Erkan Kork’un 2024’te BDDK’nın ikinci ismi Mustafa Aydın’ın o dönem çok konuşulan düğününe katıldığı görüntüleri BirGün yazarı Timur Soykan ortaya çıkarttı. 2021 yılında başlatılan soruşturma, 2023 yılında hazırlanan MASAK raporu, 2024 yılında iddianameye dönüştü. Erkan Kork’un da aralarında olduğu 13 sanık hakkında dava açıldı. İddianamede özetle şu tespitler yapıldı:

Yasa dışı bahis oynayan kişilerin yatırdığı paralar, PayFix’teki hesaplarda dolaştırıldı. Müşteri hesaplarında toplanan para daha sonra bahis sitelerine gönderildi ya da kripto varlığa dönüştürüldü. Bir gizli tanık Erkan Kork’un 8 Şubat 2022’de KKTC’de öldürülen yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı ile bağlantılı olduğunu öne sürdü. MASAK raporunda da PayFix’teki yasa dışı bahis para trafiğine ve Erkan Kork’un milyarlarca liralık para transferlerine dikkat çekildi. Kork, verdiği bir röportajda yasa dışı bahis şebekelerinin PayFix’e sızmaya çalıştığını, bunları MASAK’a bildirdiklerini ve tehdit edildiğini söyledi.

Erkan Kork, Mustafa Aydın ile takı töreni sırasında uzun uzun samimi bir sohbet sırasında görülüyor.

7 MİLYAR TL’LİK OPERASYON

Dava devam ederken soruşturma genişletildi ve Erkan Kork’un arasında olduğu 43 kişi 14 Mart’ta gözaltına alındı. Soruşturmada Erkan Kork ve diğer şüphelilerin, PayFix ortak yönettikleri, PozitifBank’ı ve çok sayıda elektronik ödeme kuruluşunu satın alarak kara para akladıkları öne sürüldü Operasyon sonucunda Payfix, PozitifBank ve Flash TV’nin arasında olduğu çok sayıda şirkete el konuldu. Toplam el konulan varlığın yaklaşık 7 milyar TL olduğu açıklandı.

BDDK NASIL İZİN VERDİ?

Bir banka ya da varlık yönetim şirketi kurmak ya da satın almak pek çok incelemeye tabi tutuluyor. BDDK tarafından sıkı bir denetimden geçirilerek faaliyet izinlerinin verilmesi gerekiyor. Ancak soruşturmalar sürerken PayFix’in, BankPozitif’i nasıl satın aldığı kafa karıştırıyor.

Erkan Kork

KORK SKANDAL DÜĞÜNDE

BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın, kurumun denetimi altındaki bankaların ve özel finans kuruluşlarının yöneticilerine 19 Eylül 2024’teki düğün davetiyesini gönderdi. Düğüne davetsiz giden BirGün yazarı Timur Soykan, düğünü görüntülemişti. Çekilen görüntülerde Kork’un takı torbasına attığı pahalı takı görünüyor.

TAKSİCİLERİ DE VURDU

Müşterilerini BiTaksi gibi uygulamalardan alan taksiciler paralarını almak konusunda sorun yaşıyor. Bir başka CapitalTürk şirketi olan Ininial’de biriken paralar taksicilere taahhüt edildiği zamanlarda ödenmiyor. İçeride 40-50 bin lirası kalan taksiciler var.