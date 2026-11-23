Banka kartı ve telefonlarda güvenlik amacıyla kullanılan dört haneli PIN kodları, kullanıcıların tercihleri nedeniyle dolandırıcılar için kolay bir hedefe dönüşebiliyor. Milyonlarca şifre üzerinde yapılan araştırma, en sık kullanılan PIN kodlarını ortaya çıkarırken bazı kombinasyonların tahmin edilmesinin son derece kolay olduğunu gösterdi.

Banka kartlarından cep telefonlarına, kasalardan farklı güvenlik sistemlerine kadar pek çok alanda kullanılan PIN kodları, kişisel bilgilerin korunmasında önemli rol oynuyor. Dört rakamdan oluşan bu şifreler için 10 bin farklı kombinasyon mümkün olsa da kullanıcıların önemli bir bölümü kolay hatırlanabilen sayıları tercih ediyor.

EN ÇOK KULLANILAN ŞİFRE '1234'

Polonya merkezli haber sitesinin aktardığı bilgilere göre, İngiliz veri bilimci Nick Berry tarafından 3,4 milyon PIN kodu üzerinde yapılan incelemede en çok kullanılan şifrenin 1234 olduğu belirlendi. Araştırmaya göre kullanıcıların yaklaşık yüzde 27'si en yaygın kombinasyonları tercih ederek güvenliklerini riske atıyor.

İncelenen kodların yaklaşık yüzde 19'unu ise 1234, 1111 ve 0000 gibi en yaygın üç kombinasyon oluşturuyor. Bankaların bu tür kolay tahmin edilebilen şifrelerin kullanılmaması yönündeki uyarılarına rağmen birçok kişi, akılda kalıcı olduğu için aynı rakamları veya basit sayı dizilerini seçiyor.

DOĞUM YILLARI DA ŞİFRELER ARASINDA

En çok kullanılan 50 PIN kodunu gösteren listede dikkat çeken bir başka ayrıntı da doğum yılları oldu. Listede 1988, 1982, 1990, 1991, 1983, 1978 ve 1979 gibi yılların yanı sıra 2000, 2002 ve 2005 gibi kombinasyonlar da yer aldı.

CNBC'nin aktardığı araştırma sonuçlarına göre, en yaygın 50 dört haneli PIN kodunun 30'u 19 veya 20 rakamlarıyla başlıyor. Bu durum, kullanıcıların doğum yıllarını şifre olarak tercih edebildiğini gösteriyor. Özellikle sosyal medya hesaplarında yaşını veya doğum tarihini paylaşan kişilerin bu tür şifreleri tahmin etmek daha kolay hale gelebiliyor.

TEKRARLANAN SAYILARDAN UZAK DURULMALI

Uzmanlar, PIN kodu belirlerken doğum tarihi, art arda gelen rakamlar ve tekrarlanan sayılardan oluşan kombinasyonlardan uzak durulmasını öneriyor. Klavyede yan yana bulunan tuşlarla oluşturulan şifrelerin de tercih edilmemesi gerekiyor.

Ayrıca aynı PIN kodunun farklı hesaplarda ve cihazlarda kullanılması güvenlik riskini artırıyor. Uzmanların değerlendirmesine göre bankalar tarafından otomatik oluşturulan PIN kodları, kullanıcıların kendilerinin belirlediği basit kombinasyonlardan daha güvenli olabiliyor.