Son dönemde sosyal medyada hızla yayılan bir alışkanlık görenleri hayrete düşürüyor. Birçok kişi anahtarlıklarını ve kredi kartlarını alüminyum folyoya sararak gezmeye başladı. Dışarıdan bakıldığında tuhaf veya geçici bir sosyal medya çılgınlığı gibi görünen bu yöntemin arkasında meğer hayat kurtaran son derece mantıklı bir sebep yatıyormuş.

SİNYALİ KOPYALAYARAK HESABINIZI BOŞALTABİLİR

Gelişen teknoloji hayatı kolaylaştırsa da kötü niyetli kişilerin iştahını kabartan yeni açıklar doğuruyor. Özellikle anahtarsız çalıştırma sistemine sahip otomobiller ve temassız ödeme özellikli banka kartları, dijital hırsızların odağında. Evinizin kapısının hemen arkasında duran araba anahtarının yaydığı sinyali dışarıdan özel cihazlarla uzatan hırsızlar, aracı saniyeler içinde çalıştırıp kayıplara karışabiliyor. Benzer şekilde, kalabalık alanlarda yanınızdan geçen biri cebinizdeki temassız kartın sinyalini kopyalayarak hesabınızı boşaltabiliyor.

ALÜMİNYUM FOLYO SİNYAL ENGELLEYİCİ ZIRH

İşte bu noktada her mutfakta bulunan ucuz ve basit bir malzeme devreye giriyor. İletken bir yapıya sahip olan alüminyum folyo, tam anlamıyla bir "sinyal engelleyici zırh" görevi görüyor. Araba anahtarını ya da banka kartını hiç boşluk kalmayacak şekilde folyoyla kapladığınızda; ne anahtarın yaydığı radyo dalgaları dışarı sızabiliyor ne de dışarıdan gelen NFC/RFID tarama sinyalleri kartınıza ulaşabiliyor. Yöntem tamamen ücretsiz ve pratik bir güvenlik kalkanı sunuyor.

KORUYOR AMA ZAHMETLİ

Uygulayanların tam not verdiği bu pratik hile yüzde yüz koruma sağlasa da günlük kullanımda bazı zorlukları beraberinde getiriyor. Folyonun sürekli yırtılması, her ödemede kartı soyup tekrar sarma zahmeti insanları bir süre sonra yorabiliyor. Bu yüzden uzmanlar, geçici bir önlem olarak folyo tekniğini önerirken, kalıcı çözüm arayanların bu mantıkla çalışan sinyal kesici özel kılıflara veya RFID engelleyici cüzdanlara geçmesini tavsiye ediyor.