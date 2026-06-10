Günlük harcamalarda şifre girme zorunluluğunu ortadan kaldıran temassız ödeme limiti, son dönemde yaşanan dijital dolandırıcılıklar ve kayıp-çalıntı vakalarıyla gündemden düşmüyor. Bu süreçte en büyük zararı ise alışverişlerinde kredi kartı yerine doğrudan maaş veya mevduat hesabına bağlı banka kartını tercih eden vatandaşlar görüyor. Kartın kaybedilmesi, çalınması veya dijital yöntemlerle kopyalanması durumunda saniyeler içinde gerçekleşen temassız harcamalar, banka kartı kullanıcılarının sistemdeki nakit birikimini anında sıfırlayabiliyor.

TEMASSIZ BANKA KARTI KULLANANLAR TEHLİKEDE

Birçok tüketici, banka kartı ile kredi kartının yasal koruma süreçlerini aynı zannederek büyük bir yanılgıya düşüyor. Tüketici hukuku ve bankacılık mevzuatına göre, kredi kartıyla yapılan izinsiz harcamalarda harcanan para teknik olarak bankanın limitidir. Kart sahibi harcamaya itiraz ettiğinde (ters ibraz/chargeback süreci), banka parayı bloke edebilir, sigorta devreye gelebilir ve vatandaşın cebinden doğrudan bir nakit çıkışı yaşanmaz.

Banka kartında ise durum tamamen farklı işler. Banka kartıyla yapılan temassız ödemede hamle, doğrudan vatandaşın vadesiz hesabındaki kişisel parasına yapılır. Para hesaptan anında çekildiği için, hırsızlık fark edilip karta bloke konulana kadar geçen sürede nakit para tamamen kaybedilmiş olur.

GERİ ALMASI AYLAR SÜREBİLİR

Banka kartından izinsiz şekilde temassız harcama yapıldığında, paranın hesaba iade edilme süreci oldukça sancılıdır. Kredi kartında borç itirazı yapılarak süreç kolayca yönetilebilirken, banka kartında doğrudan nakit kaybı yaşandığı için vatandaş süreç tamamlanana kadar mağdur kalır.

Bankanın güvenlik açığı veya kusuru kanıtlanana kadar geçen yasal inceleme süresi ayları bulabilir. Bu süre zarfında vatandaş; kirasını, faturasını veya mutfak masrafını karşılayacağı nakit paradan mahrum kalmış olur.

NAKİT PARANIZI KORUMAK İÇİN BU ÖNLEMLERİ ALIN

Uzmanlar, doğrudan banka hesabına bağlı olan kartların temassız özelliklerini kullanırken çok daha temkinli olunması gerektiğini vurgulayarak şu tavsiyelerde bulunuyor:

Ana Hesabı Karttan Ayırın: Maaşınızın veya birikiminizin durduğu ana hesaba bağlı banka kartını alışverişlerde kullanmayın. Bu kartın yerine, içinde sadece harcayacağınız kadar para bulundurduğunuz ikinci bir hesap açıp kartı oraya bağlayın.

Temassız Limiti Sıfırlayın veya Düşürün: Mobil bankacılık uygulamasına girerek banka kartınızın günlük temassız işlem limitini minimum seviyeye çekin veya ihtiyacınız yoksa tamamen kapatın.

Anlık Bildirimleri Açın: Hesaptan minimal bir tutar bile çıksa telefona anlık bildirim (push notification) gelmesini sağlayın. Bu sayede ilk izinsiz denemede kartı hızlıca iptal edebilirsiniz.

Yetkililer, banka kartından bilgisi dışında temassız çekim yapıldığını fark edenlerin vakit kaybetmeden en yakın karakola veya savcılığa giderek suç duyurusunda bulunması ve bu tutanakla bankaya yazılı itiraz yapması gerektiğinin altını çiziyor.