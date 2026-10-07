ABD'nin Teksas eyaletinde 37 yaşındaki bir kuaför, bir ATM'nin yakınında yaklaşık 128 bin 514 dolar (yaklaşık 6 buçuk milyon) değerinde nakit para buldu. İçinde çeklerin de bulunduğu 2 çantayı bulan adam, parayı kendisine saklamak yerine sahibine ulaştırmak için harekete geçti.

Olay, 3 Ağustos'ta Teksas'ın Lewisville kentindeki West Main Caddesi'nde bulunan bir Bank of America ATM'sinin yakınında meydana geldi. Kuaför, içinde toplam 128 bin 514 dolar nakit ve çeklerin bulunduğu 2 çanta fark etti.

Paranın sahibini bulmaya kararlı olan adam, çantalardan birini inceleyince bir restorantın bazı bilgilerine ulaşıldı. Paranın restoran zincirine ait olabileceğini düşünerek yakındaki restorantın şubesine gitti.

Restoran yöneticisi, yüklü miktardaki paranın kendilerine ait olmadığını söyledi. Bunun üzerine adam, bulduğu parayı polise teslim etmeye karar verdi.

Paranın sahibi polis soruşturmasıyla ortaya çıktı

Çantaları teslim alan polisler, paranın miktarını doğrulayan bir banka dekontu buldu. Dekontta 128 bin 514 dolar bulunduğu görülüyordu. Yapılan kontrolde, çantadaki paranın tek bir dolarının bile eksik olmadığı belirlendi.

Lewisville Polis Departmanı'ndan dedektif Gina Miller, olayla ilgili olarak, "Daha önce hiç böyle bir vakayla karşılaşmadım" dedi.

Polisin yaptığı araştırma sonucunda paranın Bank of America'ya ait olduğu ortaya çıktı. Soruşturmacılara göre bir taşeron şirketinde çalışan teknisyen, ATM'de bakım yaptıktan sonra parayı orada unutmuştu.

Banka, yapılan incelemelerin ardından 128 bin 514 doları geri aldı. Parayı bulan adamın davranışı ise dürüstlüğün dikkat çekici bir örneği olarak kayıtlara geçti.