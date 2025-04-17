F.Bahçe, önümüzdeki transfer döneminde rüya takım kuracak. Kulübün 28 Şubat itibarıyla Bankalar Birliği’ne borcu 3.05 milyar TL. %4.8’lik hisse satışından 553 milyon TL, sermaye artırımından da 903 milyon TL gelir elde edildi. Yönetim, 1 milyar 456 milyon TL ödeyip, Bankalar Birliği borcunu 1.5 milyar TL seviyesine düşürecek.

GELSİN 8 MİLYON EURO

Bankalar Birliği’ne olan 3.05 milyar TL borcun faiz yükü yıllık 35 milyon Euro. Ali Koç yönetimi transfer dönemi başlamadan borcu ödeyerek, faiz yükünden bir an önce kurtulmak istiyor. Stat isim sponsorluğu anlaşmasından da yıllık 12 ila 15 milyon Euro civarında gelir bekleniyor. Adidas ile yıllık 8 milyon Euro’ya anlaşma sağlandı.

HÜCUM GÜCÜ ARTIYOR

Futbolcu satışından da ayrıca gelecek parayla mevcut kadro yıldız isimlerle takviye edilecek. Cenk Tosun ve Edin Dzeko ile yollar ayrılacak. Forvet hattı için oluşturulan aday listede Juventus’tan Dusan Vlahovic, Al Hilal’den Aleksandar Mitrovic ve Brentford’da forma giyen Kongolu forvet Yoane Wissa yer alıyor.