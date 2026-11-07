İnternet dolandırıcılarının finansal platformlara ve banka hesaplarına sızmak için en çok kullandığı yöntem, kolay tahmin edilen şifreler olmaya devam ediyor. Siber güvenlik uzmanları, hesapların ele geçirilmesiyle sonuçlanan ihlallerin büyük oranda kullanıcıların yaptığı basit güvenlik hatalarından kaynaklandığını belirtti.

DOĞUM TARİHİ VE SIRALI SAYILAR BÜYÜK RİSK YARATIYOR

En büyük risklerin başında doğum tarihi, isim, "123456" gibi sıralı sayılar ya da klavyedeki yan yana harflerin şifre yapılması geliyor. Aynı şifrenin hem e-postada hem sosyal medyada hem de bankacılık işlemlerinde kullanılması tehlikeyi daha da büyütüyor çünkü tek bir platformun sızdırılması halinde tüm hesaplar doğrudan tehlikeye giriyor. Ayrıca şifrelerin yıllarca hiç değiştirilmemesi ve bunların akıllı telefonlardaki güvenli olmayan not defterlerine açıkça yazılması, siber saldırganların işini büyük ölçüde kolaylaştırıyor.

GÜÇLÜ PAROLA STANDARTLARI VE "ŞİFRE CÜMLESİ" YÖNTEMİ

Hesapları korumak adına ideal bir parolanın en az 12 ila 15 karakter uzunluğunda olması; büyük ve küçük harfler, rakamlar ile özel karakterleri (*, ?, !, @ gibi) bir arada barındırması tavsiye ediliyor. Hem hatırlaması kolay hem de tahmin edilmesi güç bir yöntem arayanlar için birbiriyle ilgisiz birkaç kelimeden türetilen "şifre cümleleri" öne çıkıyor.

BAĞIMSIZ ŞİFRE KASALARI VE İKİ ADIMLI DOĞRULAMA

Şifreleri akılda tutmaya çalışmak yerine yüksek güvenlikli şifre yöneticisi (password manager) uygulamalarından yararlanmak ve banka girişlerinde telefona onay kodu gelmesini sağlayan iki adımlı doğrulamayı (2FA) devreye almak kritik bir savunma hattı oluşturuyor. Bu noktada uzmanlar, tek bir platforma bağımlı kalmamak adına web tarayıcılarının yerleşik otomatik parola oluşturucuları yerine bağımsız şifre kasalarının tercih edilmesini öneriyor.

ŞÜPHE ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

Şifrenin başkalarının eline geçtiğinden şüphelenilen anlarda ise zaman kaybetmeden güvenli bir cihaz üzerinden parolanın güncellenmesi gerekiyor. Ardından hesaba bağlı tüm aktif oturumların uzaktan sonlandırılması ve olası yetkisiz para çıkışlarını tespit edebilmek amacıyla son hesap dökümlerinin derhal kontrol edilmesi isteniyor.