Bazen hayat, en yaratıcı senaryo yazarının bile aklına gelmeyecek sürprizler hazırlar. Tıpkı "jellybeanjelly" kullanıcı adıyla bilinen bir sosyal medya kullanıcısının başına gelenler gibi. Her şey, bir aile meclisinde fısıltıyla anlatılan "banka soyguncusu büyükbaba" efsanesiyle başladı ama 100 yıl sonra açılan tahta kutular, tarihi baştan yazdı.

Yatağın Üzerindeki Nakit Para ve Silahlar

Hikayenin kahramanı John Bunion Knight (JBK), sıradan bir adam değildi. Aile içinde anlatılanlara göre JBK, profesyonel bir banka soyguncusuydu. Oğlunun (hikayeyi anlatanın dedesi) babasına dair hatırladığı son şey; bir yatağın üzerine saçılmış deste deste paralar ve yanındaki silahlardı. O günden sonra JBK ortadan kayboldu. Eşi ise çocuklarına ve tüm aileye babalarının öldüğünü söyledi.

"Ölüler" Konuşamaz mı Sanıyorsunuz?

Aradan onlarca yıl geçti. Herkes JBK’nın çoktan toprak olduğuna inanıyordu. Ta ki bir gün telefon çalana kadar... Karşıdaki ses, onlarca yıldır ölü bildikleri adamın aslında meşhur Leavenworth Hapishanesi'nde olduğunu söylüyordu. Kanser hastası olduğu için son günlerini ailesiyle geçirmesi için serbest bırakılmıştı. "Ölü" büyükbaba, hayata geri dönmüştü.

100 Yıllık Emanetler Gün Yüzüne Çıkıyor

2019 yılında, aileden birinin vefatıyla, JBK’nın hapishanedeyken kendi elleriyle yaptığı el oyması ahşap kutular tesadüfen bulundu. Kutular o kadar eski ve narindi ki, dağılmamaları için bir noktada birileri tarafından korumaya alınmıştı. Kutular açıldığında içinden altın külçeleri ya da define haritaları çıkmadı; ama tarihçileri bile heyecanlandıracak bir zaman kapsülü çıktı.

17 Ocak 1920: O Gün Ne Oldu?

Kutunun içinden JBK’nın çocuklarına ait eski bir fotoğraf ve gizemli bir tarih çıktı: 17 Ocak 1920. JBK’nın oğlunun 1918 doğumlu olduğu düşünülürse, bu tarih muhtemelen hapse girdiği ya da her şeyi kaybettiği o meşhur "silahlı ve paralı" gecenin yıl dönümüydü. Büyükbaba Knight, hapishanedeki hücresinde ahşabı oyarken sadece çocuklarını değil, özgürlüğünü kaybettiği o günü de kutuya kazımıştı.

Hazine Sadece Altın Değildir

İçinden mücevher çıkmasa da, bu kutular bir ailenin çalınmış tarihini geri verdi. JBK’nın torunu süreci şöyle özetliyor: "Bir define haritası bekleyenler için hayal kırıklığı olabilir ama benim için bu kişisel hatıralar tüm elmaslardan daha değerli."