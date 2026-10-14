Dijital dolandırıcılık endişeleri artarken, kimlik ve banka kartlarını alüminyum folyoya sarma yöntemi yeniden gündeme geldi. Evlerde kolayca bulunabilen bu malzemenin, kablosuz iletişim teknolojileri üzerinden gerçekleşebilecek izinsiz veri okumalarına karşı koruma sağlayabileceği belirtiliyor.

KABLOSUZ ÇİPLER RİSK OLUŞTURUYOR MU?

Bazı kimlik belgeleri ve temassız banka kartlarında RFID ve NFC teknolojileri kullanılıyor. Bu sistemler, kartların uyumlu okuyucularla kısa mesafeden iletişim kurmasına olanak tanıyor. Söz konusu teknoloji, izinsiz veri okuma ihtimaline ilişkin güvenlik endişelerini de beraberinde getiriyor. Özellikle kalabalık alanlarda gizli okuyucularla kart bilgilerinin ele geçirilebileceği düşüncesi, alternatif korunma yöntemlerine ilgiyi artırıyor.

ALÜMİNYUM FOLYO NASIL ETKİ EDİYOR?

Alüminyum, elektromanyetik sinyallerle etkileşime giren iletken bir malzeme. Uygun şekilde tasarlanan iletken kaplamalar, Faraday kafesi prensibiyle sinyallerin geçişini azaltabiliyor. Bu nedenle kartın folyoyla tamamen kaplanması, temassız iletişimi engellemeye yardımcı olabilir. Bununla birlikte korumanın etkinliği, kaplamanın biçimine ve kullanılan teknolojiye göre değişiyor. Alüminyum folyonun her koşulda kesin koruma sağladığı söylenemiyor.

HER TÜRLÜ DOLANDIRICILIĞI ENGELLEMİYOR

Alüminyum folyo, internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılıkları, sahte bağlantılarla yapılan saldırıları veya şifre hırsızlığını önlemiyor. Bu yöntem yalnızca belirli kablosuz iletişim riskleri açısından değerlendirilebilir. Temassız kartlara özel üretilen koruyucu kılıflar da alternatifler arasında yer alıyor.