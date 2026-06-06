Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bankaların kurumsal kimliklerini taklit ederek dijital platformlarda faaliyet gösteren şüphelileri mercek altına aldı.

YATIRIM YAPMA VAADİYLE DOLANDIRDILAR

Yapılan incelemelerde, banka yöneticileri ile yatırım uzmanlarına ait isim ve fotoğrafların izinsiz şekilde kullanıldığı, oluşturulan paravan şirketler üzerinden vatandaşların yatırım yapma vaadiyle dolandırıldığı tespit edildi.

79 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturmada, şüphelilere ait kişi ve şirket hesaplarında yaklaşık 60 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Elde edilen bulgular doğrultusunda 2 Haziran'da İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 89 şüpheliden 79'u sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

4,6 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Suç gelirlerinden elde edildiği değerlendirilen varlıklara yönelik yürütülen işlemler kapsamında toplam değeri 4 milyar 606 milyon lirayı bulan 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve 1 akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum atandı. Ayrıca 1 taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka hesapları, kripto varlıklar ile diğer taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına da el konuldu.