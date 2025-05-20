Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, Ekonomi Gazetesi’ne verdiği röportajda 19 Mart operasyonlarının piyasayı etkilemesine ilişkin, “Merkez Bankası’nın oluşturduğu tamponun işe yaradığını o süreçte gördük. Faizler hızla yeniden yükseldi ve bir yavaşlama başladı” ifadelerini kullandı. Akten, yıl sonu enflasyonunun yüzde 30-31 aralığında şekillenmesini beklediklerini, politika faizinin ise yüzde 36-38 bandında kalacağını belirtti. Kredi büyümesinde ise enflasyonun altında kalmanın, ekonomiyi sağlıklı bir zemine oturtacağını vurguladı.

“Bankacılar olarak o rezervin neden biriktirildiğini 19 Mart’tan sonra anladık” diyen Akten, siyasi krizlerin ekonomik dengeler üzerindeki etkisini açıkça ortaya koydu.

2025 başladığında bankacılık için beklentiler olumluya dönmüştü

2024’e nazaran. 19 Mart nasıl etkiledi? Geçen yıl aralık ayı gibi ilk faiz indirimiyle birlikte hem sektörde hem sanayide çok ciddi hızlanma gördük. Ve güzel tarafı bu dönemde çok ciddi rezerv biriktirildi. Hatta Merkez Bankası’nın bu kadar rezerv biriktirmesine gerek var mı diye bankacılar kendi aramızda konuşuyorduk. Ama gerek yurtiçi gerek yurtdışında riskler yaşanabiliyor ve o yüzden tampon oluşturmuştu Merkez Bankası. Bu tamponun işe yaradığını gördük büyük ölçüde. Faizler yeniden yukarı gelince bir yavaşlama gördük.

Enflasyon, politika faizi beklentileriniz nasıl değişti? Kredi büyümesi ne olur?