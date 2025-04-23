JP Morgan, artan durgunluk riskleri, artan ABD tarifeleri ve ABD-Çin ticaret savaşından kaynaklanan devam eden gerginlikler sebebiyle altın fiyatlarının 2026'nın ikinci çeyreğine kadar ons başına 4 bin dolar eşiğini geçeceğini tahmin ediyor. Banka, 2025'in dördüncü çeyreğine kadar ons başına ortalama 3 bin 675 dolar altın fiyatı öngörüyor ve talep beklentileri aşarsa daha erken 4 bin doları aşma ihtimali bulunuyor.

4 AYDA YÜZDE 33'TEN FAZLA DEĞERLENDİ

Sene başına 2 bin 630 dolardan başlayan ons altın 3 bin 503 dolara yükselerek yüzde 33'ten fazla değerlendi.

JP Morgan "Altın fiyatlarının gelecek yıl ons başına 4 bin dolara doğru gideceği yönündeki tahminimizin temelinde, bu yıl net olarak çeyrek başına ortalama 710 ton civarında seyreden güçlü yatırımcı ve merkez bankası altın talebi yatıyor. Ancak, merkez bankası talebinin beklenmedik şekilde düşmesi veya ABD ekonomisinin tarifelere karşı direnç göstermesi durumunda düşüş senaryosu konusunda uyarıyor ve bu durum, Federal Rezerv'in enflasyon riskleriyle mücadelede proaktif olmasına yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Goldman Sachs, yakın zamanda 2025 yıl sonu altın tahminini ons başına 3 bin 300 dolardan 3 bin 700 dolara güncelleyerek 2025 yılı sonunda ons başına 4 bin 500 dolara yaklaşabileceğini öngördü.