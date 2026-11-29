J.P. Morgan stratejisti Yuxuan Tang, ons altının 2027 yılı sonunda yaklaşık 4 bin 600 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördü. Bankanın değerlendirmesinde, olası yükseliş için özellikle 2027'nin ikinci yarısına işaret edildi.

CNBC'ye konuşan Tang, önümüzdeki yaklaşık bir yıllık dönemde ons altının yüzde 30'a yakın değer kazanabileceğini belirtti. Altına ilişkin orta vadeli olumlu beklentilerini koruduklarını ifade eden Tang, yükselişin kısa vadede başlamasının beklenmediğine dikkat çekti.

FED'İN POLİTİKASI ALTININ YÖNÜNÜ ETKİLEYECEK

Bankanın değerlendirmesine göre, ABD'de devam eden parasal sıkılaşma ve yüksek tahvil getirileri önümüzdeki aylarda altın üzerinde baskı oluşturabilir. Faiz getirisi sağlamayan altın, tahvil getirilerinin yükseldiği dönemlerde yatırımcıların faiz getirili varlıklara yönelmesinden olumsuz etkilenebiliyor.

J.P. Morgan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2027'nin ikinci çeyreğinden sonra daha dengeli bir para politikası izlemeye başlamasının altın için destekleyici bir ortam yaratabileceğini değerlendiriyor. Faiz ortamının yumuşaması ve piyasadaki likiditenin artması halinde değerli metale talebin güçlenebileceği belirtiliyor.

DOLARDA İKİNCİ YARI İÇİN ZAYIFLAMA ÖNGÖRÜSÜ

Tang'a göre dolar, J.P. Morgan'ın hesaplamalarında uzun vadeli ortalamasının yaklaşık yüzde 10 üzerinde değerlenmiş durumda. Tang, doların önümüzdeki üç ila altı ay boyunca güçlü kalabileceğini belirtti.

Stratejist, 2027'nin ikinci yarısında uluslararası yatırımcıların dolar varlıklarını azaltmasıyla ABD para biriminde değer kaybı görülebileceğini öngördü. Doların zayıflaması, dolar üzerinden fiyatlanan altına yönelik uluslararası talebi artırabilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

MERKEZ BANKALARININ ALIMLARI DESTEK VEREBİLİR

Değerlendirmede, dolar bağımlılığını azaltmak ve rezervlerini çeşitlendirmek isteyen ülkelerin altın alımlarını sürdürmesinin fiyatlara destek verebileceği belirtildi. Para birimlerinin zaman içinde satın alma gücü kaybetmesine karşı korunmak isteyen yatırımcıların altına yönelmesinin de talebi canlı tutabileceği ifade edildi.

Bankanın 2027 sonuna ilişkin tahmininin gerçekleşmesinde Fed'in faiz politikası, doların seyri, küresel ekonomik gelişmeler ve merkez bankalarının altın alımlarının belirleyici olacağı vurgulandı.

ALTINDA SON DURUM

Hafta içinde sert hareketlenmelerde bulunana altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakın takip ediliyor.

Ons altın haftanın son işlem gününü 3 bin 653 dolar seviyesinde tamamladı.

Gram altın da haftanın son işlem gününde kayıplarını dizginleyerek yönünü yukarı çevirdi. Gram altın cuma günü 6 bin lirayı aştıktan sonra haftayı 5 bin 963 lira seviyesinde tamamladı.

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