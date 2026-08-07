Dünyanın önde gelen bankalarından HSBC, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki genel merkez binasını sattı. Banka, 2029 yılında yeni merkezine taşınana kadar binayı kiracı olarak kullanmaya devam edecek.

Tapu kayıtlarına göre HSBC'nin Tokyo'nun Nihonbashi bölgesinde bulunan genel merkez binası, finansal hizmetler şirketi Mitsubishi HC Capital'ın bir iştiraki tarafından satın alındı. Satış bedeline ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

HSBC ve Mitsubishi HC Capital yetkilileri, işlem hakkında kamuoyuna yorum yapmadı.

YENİ MERKEZ 2029 YILINDA AÇILACAK

Banka, Tokyo İstasyonu yakınındaki Yaesu bölgesinde inşa edilen yeni genel merkez tamamlanıncaya kadar faaliyetlerini mevcut binada kiracı olarak sürdürecek. Yeni merkezin 2029 yılında hizmete açılması planlanıyor.

HSBC Japonya Üst Yöneticisi Takeo Kaneko, yeni merkezin ulaşım açısından avantajlı bir noktada yer alacağını belirterek, müşterilere erişimin daha kolay hale geleceğini ifade etti. Kaneko ayrıca yeni binanın, Tokyo'daki en geniş kat alanlarına sahip ofislerden biri olacak şekilde tasarlandığını söyledi.