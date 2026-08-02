Altın fiyatları son dönemde karışık seyir sergiliyor. Bir yükselip bir düşerken yatırımcısını tedirgin etmeye devam ediyor. Değerli metal son aylarda yükseliş hızını kaybetse de UBS, değerli metal için uzun vadeli iyimser beklentisini sürdürüyor.

Bankaya göre, Fed'in faiz artırımlarından kaçınması ve yatırımcı talebinin yeniden güçlenmesi halinde altında yeni rekorlar görülebilir. Bankacılık devi altında yeniden rekorların meydana gelmesi için iki seçenek açıkladı; biri Fed'e yönelik faiz artırım politikasının dizginlenmesi öteki ise yatırımcıların yeniden alımlara yönelmesi.

Ons altın 30 Temmuz itibarıyla 4 bin 110 dolara yükseldikten sonra günü 4 bin 44 dolardan tamamladı.

Gram altın ise 6.172 TL'den günü kapattı.

YATIRIMCININ TALEBİ ZAYIFLADI

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, ikinci çeyrekte külçe ve sikke talebi 307 tona gerileyerek önceki iki çeyrekte görülen 400 tonun üzerindeki seviyelerin altında açıklandı.

Yatırım talebi de geçen yılın aynı dönemindeki 487 tondan 262 tona düştü. Bu gerilemede altın destekli borsa yatırım fonlarından (ETF) yaşanan çıkışlar etkili oldu.

MERKEZ BANKALARI ALIMLARA DEVAM EDİYOR

Zayıflayan yatırım talebine rağmen merkez bankaları altına destek vermeye devam etti.

İkinci çeyrekte 289 ton, yılın ilk yarısında ise toplam 345 ton altın alan merkez bankaları yıllık bazda 700 tonluk alım gerçekleştirdi.

UBS'e göre de altının 4.000 doların üzerinde kalabilmesi için yatırımın yeniden artması ve alımların çeyrek başına yaklaşık 300 ton seviyesinde devam etmesi gerekiyor.

FED'İN POLİTİKASI YAKINDAN İZLENİYOR

UBS, altının yönünü belirleyecek en önemli unsurlardan biri de Fed'in para politikası olacağını ileri sürüyor.

Piyasalar bu yıl faiz artışı ihtimalini fiyatlarken, bu senaryonun gerçekleşmesi halinde altının kısa vadede 3 bin 850 dolara kadar geri çekilebileceği belirtiliyor.

Buna karşılık Fed'in faizleri sabit tutması ve 2027 başında faiz indirimlerine başlaması durumunda, reel faizlerin gerilemesi ve doların zayıflamasıyla altına olan talebin yeniden güçlenebileceği değerlendiriliyor.

Bankaya göre bu süreçte enflasyon endişeleri ve merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme eğilimi de altını destekleyen önemli unsurlar olmaya devam edecek.

5 BİN DOLAR HEDEFTE

UBS tahminlerine göre ons altının Eylül ayında 4 bin 400 dolara, yıl sonunda 4 bin 600 dolara, Mart 2027'de 5 bin dolara ve Haziran 2027'de 5 bin 200 dolara ulaşması mümkün.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.