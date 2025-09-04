Goldman Sachs, Fed’in itibarı zarar görür ve yatırımcılar tahvillerden sadece küçük bir kısmını altına kaydırırsa, altının ons fiyatının neredeyse 5 bin dolara kadar yükselebileceğini açıkladı.

Analistlerden Samantha Dart ve ekibi notlarında, “Fed’in bağımsızlığının zarar görmesi senaryosu muhtemelen daha yüksek enflasyona, daha düşük hisse ve uzun vadeli tahvil fiyatlarına ve doların rezerv para birimi statüsünde erozyona yol açar. Buna karşılık, altın kurumsal güvene bağlı olmayan bir değer deposudur” ifadelerini kullandı.

ALTININ ONSUNDA 5 BİN DOLAR SENARYOSU

Goldman notunda altın için çeşitli olası senaryolar değerlendirildi. Buna göre, temel tahmin altının 2026 ortalarına kadar ons başına 4 bin dolara yükselmesi olurken diğer tahmin ise 4.500 dolar olması yönünde oldu. Goldman'ın altın için bir diğer tahmini ise ABD tahvil piyasasının sadece yüzde1’inin altına yönelmesi durumunda neredeyse 5 bin dolar olacağı oldu.

Analistler, “ABD tahvil piyasasının yalnızca yüzde 1’inin altına yönelmesi durumunda, diğer tüm faktörler sabitken altın fiyatı neredeyse ons başına 5 bin dolara çıkar. Bu nedenle altın, emtia alanında en güçlü uzun pozisyon önerimiz olmaya devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.