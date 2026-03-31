Goldman Sachs analistleri, altın fiyatlarına yönelik tahminini paylaştı. Banka, ons altının 2026 yılı sonuna kadar 5 bin 400 dolara yükselebileceğini öngördü.

YUKARI POTANSİYEL GÜÇLENİYOR

Banka tarafından yayımlanan araştırma notunda, piyasada spekülatif pozisyonların düşük seviyede kaldığına dikkat çekilerek altının “aşırı satılmış” göründüğü belirtildi.

Analistler, yatırımcıların tarihsel dönemlere oranla daha şahin bir politika şokunu fiyatladığını, bunun da altın üzerinde baskı yarattığını fakat yukarı yönlü potansiyeli artırdığını ifade etti.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİ ALTINA EK DESTEK SAĞLAYACAK

Goldman Sachs ekonomistleri, Federal Reserve’in 2026'da iki faiz indirimi gerçekleştireceğini bekliyor. Bankanın hesaplamalarına göre bu indirimler, altın fiyatına ons başına yaklaşık 120 dolar ek katkı sağlaması bekleniyor.

MERKEZ BANKALARININ ALIMLARI TALEBİ HIZLANDIRABİLİR

Orta vadede altın fiyatlarının en önemli destek unsurlarından birinin merkez bankası alımları olmaya devam edeceği vurgulandı. Goldman Sachs, bu alımların yeniden ivme kazanarak aylık ortalama 60 ton seviyesine ulaşabileceğini tahmin ediyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.