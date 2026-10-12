UBS stratejisti Giovanni Staunovo, yayımladığı notta altın piyasasındaki mevcut baskıyı değerlendirdi. Staunovo, enflasyondan arındırılmış ABD tahvil getirilerindeki yükselişin, faiz getirisi sağlamayan altını diğer yatırım seçeneklerine kıyasla daha az cazip hale getirdiğine dikkat çekti.

Güçlü doların da bu baskıyı artırdığını belirten Staunovo, "Kısa vadeli baskılar devam ediyor. Yüksek ABD reel faizleri ve güçlü dolar, altını yeniden 4.000 dolar/ons seviyesine doğru itebilir" değerlendirmesinde bulundu.

4.000 DOLAR SEVYESİNDE ALIM TALEBİ GÜÇLENEBİLİR

Kısa vadeli gerileme riskine rağmen UBS, 4.000 dolar seviyesinde alım talebinin güçlenebileceğini öngörür. Bankaya göre, uzun vadeli nedenlerle altına yatırım yapanların düşük fiyatları değerlendirmesi, bu bölgede fiyatların destek bulmasını sağlayabilir. Bu senaryo, üstün baskıların dengesizliğini ortadan kaldırarak piyasada bir denge noktası oluşturabilir.

Notun hazırlanması sırasında spot altın, cuma günü ons başına 4.191 dolardan işlem görüyordu. UBS'nin öngördüğü 4.000 dolar seviyesi, mevcut fiyatın altındaki kritik bir psikolojik ve teknik bölge olarak öne çıkıyor.

SPEKÜLATİF SATIŞLAR ÖNE ÇIKTI

Staunovo, son dönemdeki düşüşü vadeli işlem ve opsiyon piyasalarındaki spekülatif yatırımcıların satışlarıyla ilişkilendirdi. Bu yatırımcıların fiyat artışı beklentisiyle tuttukları net pozisyonları azaltması, altını aşağı yönlü etkiledi. Buna karılık, altına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin güçlü kalması, piyasadaki satışlara rağmen fon tarafında talebin sürdüğünü gösterdi.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.