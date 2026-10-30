Uluslararası kredi derecelendirme ve finansal analiz kuruluşu S&P Global, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına yeniden başlayacağını öngördü. Kuruluş, aralık ve Mart 2027 toplantılarında 25'er baz puanlık artış bekliyor. Tahmine göre Fed, Ocak 2027 toplantısında faizleri değiştirmeyecek. İki artışın gerçekleşmesi halinde politika faizi mart itibarıyla yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkacak. SON TOPLANTIDA FAİZ SABİT TUTULDU Fed, son toplantısında politika faizini yüzde 3,75-4,00 bandında sabit tutma kararını 2'ye karşı 10 oyla aldı. S&P Global'in değerlendirmesinde, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) para politikasında ölçülü bir yaklaşım benimsediğine dikkat çekildi. Kuruluş, eylüldeki faiz artışının ardından finansal piyasa koşullarının bazı alanlarda sıkılaştığını belirtti. Bu gelişmenin Fed'in ekim toplantısında faizleri değiştirmeme kararında etkili olmuş olabileceğini değerlendirdi. DİĞER KURUMLAR DA ARALIKTA ARTIŞ BEKLİYOR Goldman Sachs, Citigroup, Crédit Agricole, Nomura ve Huatai Securities de Fed'in aralık ayında 25 baz puanlık faiz artışına gitmesini bekliyor. TD Securities ve Morgan Stanley'nin tahminleri ise S&P Global gibi aralık ve mart toplantılarında 25'er baz puanlık artışa işaret ediyor. BNY Mellon, politika faizinin 2027 yılında yüzde 4,5 seviyesinin bir miktar üzerine çıkarak zirve yapabileceğini öngörüyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.