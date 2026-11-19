J.P. Morgan Varlık Yönetimi, altının seyrinde tahvil faizlerindeki yükselişin nedenine dikkat çekti. Kurumun Kasım 2026 tarihli 2027 Yatırım Görünümü raporuna göre, faiz artışı güçlü büyümeden ve reel faizlerin yükselmesinden kaynaklanırsa altın baskı görebilir. Kamu maliyesine, enflasyona ve paranın değer kaybına ilişkin kaygılar faizleri yukarı çekerse altın destek bulabilir.

Raporda, hükümetlerin ve teknoloji şirketlerinin aynı anda borçlanmasının tahvil piyasasındaki finansman rekabetini artırdığı belirtildi. Kurum, 2027’de tahvil arzının yüksek kalmasını; enerji baskısının hafiflemesi ve ihraç planlarının daha öngörülebilir hale gelmesiyle getirilerin görece istikrar kazanmasını bekliyor. Ancak borçlanma, üretim kapasitesini yeterince artırmadan talebi ve enflasyonu körüklerse uzun vadeli tahvil faizleri yeniden yükselebilir.

BÜYÜME GÖRÜNÜMÜNÜ BOZABİLECEK ÜÇ RİSK

Kurumun temel beklentisi, kamu ve şirket harcamalarının desteğiyle küresel ekonominin 2027’de güçlü büyümeyi sürdürmesi. Savunma, enerji güvenliği ve yapay zekâ yatırımlarının büyümeyi desteklemesi; enerji kaynaklı fiyat baskısının hafiflemesiyle hanehalkı harcamalarının toparlanması bekleniyor. Bu gelişmeler büyümenin daha fazla sektöre ve ülkeye yayılmasını sağlayabilir.

Raporda bu görünümü değiştirebilecek üç risk sıralanıyor: Orta Doğu’da gerilimin yeniden tırmanması, kamu ve şirket borçlanmalarının tahvil piyasasında yeni bir arz şoku yaratması ve yapay zekâ talebinin beklentilerin altında kalması.

PETROL HANGİ KOŞULDA 150 DOLARI AŞABİLİR?

Raporun temel senaryosu, Orta Doğu’da kapsamlı bir anlaşma sağlanmasa bile gerilimin kademeli olarak azalacağı ve enerji akışının yeniden başlayacağı varsayımına dayanıyor. Görüşmelerin sonuçsuz kalması ve ABD ya da İran’ın gerilimi yeniden artırması halinde ise petrol arzında ciddi sıkıntı yaşanabileceği belirtiliyor. Kuruma göre bu koşullarda petrolün varil fiyatı 150 doların üzerine çıkabilir.

Rapora göre ABD’nin stratejik petrol rezervlerinin tarihsel olarak düşük seviyelerde bulunması, yeni bir kesintinin etkisini sınırlamayı zorlaştırabilir. Petrol arzındaki sert daralma küresel büyümeyi yavaşlatıp enflasyonu yükseltebilir; hisse senetleri ile tahviller aynı anda baskı altında kalabilir.

Enerji baskısında motorin de önemli yer tutuyor. Raporda, Orta Doğu’dan rafine ürün sevkiyatındaki aksamalar ve Rus rafinerilerine yönelik saldırılar sonrasında ihracatın düşmesinin, deniz yoluyla taşınan küresel motorin ihracatının yüzde 30’unu devre dışı bıraktığı belirtiliyor.

ABD’de rafineri kapasite kullanımının yüzde 90’ın üzerinde olması, üretimi daha fazla artırma imkânını sınırlıyor. Eylülde motorin ihracatını günde 500 bin varile çıkaran Çin’in bu seviyeyi koruması ise arz baskısını hafifletebilir.

AVRUPA’DA ENFLASYON İÇİN İLK ÇEYREK BEKLENTİSİ

Kurum, motorin maliyetlerinin gıda fiyatlarına yansımasıyla Avrupa’da enflasyonun 2027’nin başında bir süre daha yükselebileceğini öngörüyor. Baz etkisiyle manşet enflasyonun ilk çeyrek sonuna doğru gerilemeye başlaması bekleniyor. Ücret artışları sınırlı kalırsa Batılı merkez bankalarının faiz artışları da sınırlı olabilir.

Avrupa’da büyümeye Almanya’nın kamu harcamalarının destek vermesi bekleniyor. Kurumun hesabına göre Avrupa Birliği’nde hanehalkı pandemi sonrasında 3 trilyon euro tasarruf biriktirdi. Enerji fiyatlarının seyri, bu birikimin ne ölçüde harcamaya dönüşeceğini belirleyecek.

BEŞ TEKNOLOJİ DEVİNİN HARCAMA TAHMİNİ 499 MİLYAR DOLAR ARTTI

Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft ve Oracle’ın 2027 sermaye harcamalarına ilişkin piyasa tahmini, Ocak 2026’dan raporun veri tarihine kadar 499 milyar dolar yükseldi. Beş şirketin toplam sermaye harcamasının 2027 ve 2028’in her birinde 1 trilyon doları aşması bekleniyor.

Rapora göre grubun toplam serbest nakit akışı negatife döndü. Piyasa beklentileri bu durumun en az 2028’e kadar sürebileceğine işaret ediyor.

J.P. Morgan, 2027’de şirketlerin ve tüketicilerin yapay zekâyı daha fazla kullanmasını ve şirket harcamalarının hızlanmasını bekliyor. Piyasaların odağının ise veri merkezi kurulumundan bu altyapının ne kadar gelir yaratacağına kayacağı öngörülüyor. Talebin beklentilerin altında kalması, çip üreticilerinden bulut şirketlerine kadar zincirin tamamını etkileyebilir.

Rapora göre yapay zekâ yatırımları, 2026’nın ilk üç çeyreğinde ABD büyümesine yıllıklandırılmış bazda 0,5 puan katkı yaptı. Yatırımların yavaşlaması ve borsadaki kayıpların tüketimi zayıflatması, ABD ekonomisindeki yavaşlamayı derinleştirebilir.

AVRUPA HİSSELERİNDE YAPAY ZEKÂYI KULLANAN ŞİRKETLERE DİKKAT

Kurum, yapay zekâyı kullanarak maliyetlerini düşürebilen ve kâr marjlarını artırabilen şirketlerin 2027’de daha fazla ilgi görebileceğini düşünüyor. Rapordaki sektör sınıflamasına göre, yapay zekâ kullanım potansiyeli en yüksek sektörlerin Avrupa hisse endeksindeki ağırlığı yüzde 42, ABD’de ise yüzde 27.

Avrupa’da bankacılık, savunma, yenilenebilir enerji, altyapı ve sanayi de öne çıkarılan alanlar arasında. Kurum, Fransa ve İtalya’daki seçimlerin kısa vadede piyasalarda dalgalanma yaratabileceğini değerlendirirken Avrupa’da yeni bir kamu borcu krizini tetikleme ihtimalini düşük görüyor.

Alternatif yatırımlarda elektrik şebekeleri, enerji üretimi, veri merkezleri ile küçük ve orta ölçekli şirketlere yapılan özel sermaye yatırımları öne çıkıyor. Yüksek borçla yapılan şirket satın almaları ve yenileme maliyeti yüksek eski gayrimenkuller üzerindeki baskının ise sürmesi bekleniyor.

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