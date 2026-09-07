Goldman Sachs Küresel Emtia Araştırmaları Eş Başkanı Daan Struyven, Bloomberg TV’ye yaptığı açıklamada, son gelişmelerin deniz taşımacılığındaki aksaklıkların genişleme ihtimalini güçlendirdiğini belirtti.

Struyven, Orta Doğu’daki saldırıların yoğunlaşmasının petrol arzında ciddi aksamalara yol açabileceğini dile getirerek piyasalardaki risklerin yukarı yönlü ivme kazandığını söyledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDAKİ TIRMANIŞ FİYATLARI ZİRVEYE TAŞIDI

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı konusunda yaşanan gerilimin tırmanması, petrol fiyatlarını temmuz ayından beri kaydedilen en yüksek seviyelere çıkardı. Washington’ın İran tankerlerine yönelik saldırıları devam ederken, Tahran su yolunun dışında yeni bir kısıtlı bölge ilan etti.

ABD donanmasının İran limanlarına yönelik ablukası ve diğer üreticilerin gemilerine refakat etmesi arz endişelerini derinleştirirken, Brent petrolün varil fiyatı son olarak yaklaşık 97 dolar seviyesinden işlem gördü.

GOLDMAN SACHS'IN ÇİFT YÖNLÜ SENARYOSU VE ÜRÜN ÖNERİLERİ

Goldman Sachs, piyasa öngörülerinde yalnızca yükseliş olasılığına odaklanmıyor. Struyven, bölgeden gerçekleşen petrol ihracatının normale dönmesi halinde fiyatların 80 dolara kadar düşebileceğini belirtti.

Diğer yandan banka, mevcut jeopolitik risklerden korunmak isteyen yatırımcılara ham petrolün yanı sıra doğalgaz ve rafine ürünlere odaklanmalarını öneriyor. Arz şoklarının bu ürünlerde ham petrolden daha büyük fiyat hareketleri yaratabileceğini savunan Struyven, küresel doğalgaz ve rafine ürünlerde uzun pozisyon alınmasını tavsiye etti.

MOTORİN FİYATLARI YIL BAŞINDAN BU YANA İKİ KATINA ÇIKTI

Bölgede altı aydan uzun süredir devam eden savaşın yarattığı belirsizlik, genel enerji ürünlerinde fiyat artışlarını beraberinde getirdi. Özellikle doğalgaz ve rafine ürünlerdeki artış ham petrolü geride bırakırken, sanayi tipi motorin fiyatı yıl başından bu yana iki kattan fazla artış gösterdi.

Tablo, Orta Doğu kaynaklı arz risklerinin ham petrolün yanı sıra rafine ürün piyasalarını da doğrudan etkilediğini gösteriyor.

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