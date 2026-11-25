UBS, 2027'ye yönelik yatırım stratejisinde altın için ons başına 5 bin dolar beklentisini öne çıkardı. Banka, bu seviyeye 2027 yılının sonunda ulaşılmasını beklerken hisse senetlerine yönelik nötr duruşunu koruyor.

Bankanın değerlendirmesinde, yükselen reel faizlerin ve güçlü doların kısa vadede altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğu da belirtildi.

YAPAY ZEKADA ODAK HARCAMADAN GETİRİYE KAYIYOR

UBS'ye göre yapay zeka hisselerindeki satış dalgası, bu yatırım temasının sona erdiği anlamına gelmiyor. Banka, yatırımcıların artık yapılan harcamalardan çok bu yatırımların getirisine odaklandığını değerlendiriyor.

Bu süreçte güçlü nakit pozisyonuna sahip teknoloji şirketleriyle büyümelerini borçlanmayla finanse eden şirketler arasındaki ayrışmanın belirginleşmesi bekleniyor. Bankanın öngörüsü, satışların bütün şirketleri aynı ölçüde etkilemesinden ziyade güçlü ve zayıf şirketler arasındaki farkı artıracağı yönünde.

Finansman koşullarının daha da sıkılaşması halinde, borçlanmaya veya geçici kapasite kıtlığına bağımlı şirketlerin daha fazla riskle karşılaşabileceği belirtiliyor. Değerlendirmede, Fed'in faiz artırım sürecinde olmasının da finansman koşullarının önemini artırdığına dikkat çekiliyor.

SABİT GETİRİYE YÖNELİM TAHVİLLERİ DESTEKLEYEBİLİR

UBS'nin stratejisinde tahvil piyasalarına ilişkin beklentiler de yer aldı. Hisse senetlerinin yıllardır gösterdiği üstün performansın ardından yatırımcıların portföylerinde sabit getirili menkul kıymetlerin ağırlığını yeniden artırmasının, tahvil piyasalarını destekleyebileceği belirtildi.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.