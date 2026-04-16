ING Global, Türkiye ekonomisine ilişkin 2026 yılı beklentisini yukarı yönlü güncelledi. Küresel ve bölgesel gelişmelerin etkisiyle enflasyon ve büyüme tahminlerinde değişikliklere gidilirken, politika yapıcıların mevcut önceliklerinde bir değişim sinyali gelmediğine vurgu yaptı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

İran geriliminin ekonomiye etkilerinin sürecin uzunluğuna bağlı olacağı belirtilen raporda, 2026 enflasyon beklentisi yüzde 25,5'ten yüzde 27,5'e yükseltildi ve yukarı yönlü risklerin devam ettiği ifade edildi.

Aynı dönem için büyüme beklentisi ise yüzde 3,4'ten yüzde 3'e düşürülürken, aşağı yönlü risklere dikkat çekildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) nisan toplantısında para politikasında bir değişiklik beklenmediği belirtilirken, devam eden belirsizlik ortamının TCMB'nin daha ihtiyatlı davranmasına neden olabileceği öngörüldü.

ING Global'in 2026 sonu için gösterge faiz tahmini yüzde 33 olarak açıklanırken, Dolar/TL beklentisi 52,0 ve Euro/TL beklentisi 62,4 olarak vurgulandı. Ayrıca, 10 yıllık tahvil faizi için 2026 sonu tahmini yüzde 26,12 olarak belirlendi.