Goldman Sachs Group Inc. ekonomistleri, nisan ayı enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz oranlarını yılın dördüncü çeyreğine kadar sabit tutabileceğini öngördü. SÜRPRİZ FAİZ İNDİRİMİ DEĞERLENDİRMESİ Goldman Sachs analistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil, 5 Mayıs tarihli notlarında, TCMB’nin dördüncü çeyrek sonrasında politika faizini yüzde 34 seviyesine indirebileceğini belirtti. Faiz indirimi sürecinin yeniden başlamasının ise Körfez bölgesindeki savaşın seyri ve küresel enerji fiyatlarına bağlı olacağı ifade edildi. YIL SONU ENFLASYON HEDEFİ DEĞİŞMEDİ Kurum, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26 seviyesinde sabit tuttu. Nisan ayında yüzde 32,4 olarak açıklanan enflasyon oranının ise riskleri yukarı yönlü etkilediği vurgulandı. GÖZLER 14 MAYIS'TA TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın 14 Mayıs’ta sunacağı Enflasyon Raporu’nun, bankanın enflasyon şoklarına yaklaşımını ve olası politika adımlarını değerlendirmek açısından önemli olacağı belirtildi. Bu nedenle söz konusu raporun piyasalar tarafından yakından izleneceği kaydedildi.

