Ons altın, ABD Hazine tahvil faizlerindeki sert gerilemeyle 4.500 doların üzerine çıktı. Gram altın ise 7 bin lirayı geçti. Son beş seansta yüzde 3,66, bir ayda yüzde 12,72 değer kazanan altında yatırımcıların gözleri yeni hedeflere çevrildi.

MORGAN STANLEY 5 BİN DOLAR HEDEFİNİ AÇIKLADI

Daha önce 2026'nın son çeyreği için 4.450 dolarlık hedef belirleyen Morgan Stanley, bu rakama beklenenden erken ulaşıldığını belirtti. Banka, dalgalanmalar yaşanabileceğini kabul etmekle birlikte altının 2027 yılına girmeden 5 bin doların üzerine çıkabileceğini öngördü.

Bu beklentinin arkasında altın fonlarına yeniden başlayan para girişleri, merkez bankalarının devam eden alımları ve Fed'in yeni faiz artırımlarına gitme beklentisinin zayıflaması bulunuyor.

UBS ise önümüzdeki 12 ay içinde ons altının 5.200 dolara kadar yükselebileceğini öngördü. Bu senaryoda ABD ekonomisinde büyümenin yavaşlaması, Fed'in para politikasını gevşetmesi ve doların yeniden değer kaybetmesi etkenler arasında yer alıyor.

5 BİN DOLAR HEDEFİNİN ÖNÜ AÇIK

Ancak 5 bin dolarlık hedeflere ulaşmak için altının kısa vadede geçmesi gereken önemli bir direnç var. Teknik görünümde 4.545 dolar, altının önündeki ilk güçlü engel olarak öne çıkıyor.

Bu seviyenin kalıcı şekilde aşılması halinde yükselişin önce 4.700-4.800 dolar bölgesine doğru devam edebileceği değerlendiriliyor. Bu hareket, 5 bin dolar hedefinin yeniden güçlü biçimde fiyatlanmasının önünü açabilir.

RİSK HALA DEVAM EDİYOR

Yükseliş beklentilerine rağmen riskler henüz ortadan kalkmadı. Fed'in temmuz toplantısının tutanakları enflasyona ilişkin endişelerin sürdüğünü gösterirken, yüksek petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskıyı artırması ihtimali de yakından izleniyor.

Enflasyonun yeniden güçlenmesi, Fed'in sıkı para politikasını daha uzun süre korumasına ve ABD tahvil faizlerinin yeniden yükselmesine yol açabilir. Böyle bir tablo altının yükselişini sınırlayabilir.

Piyasadaki genel beklenti, fiyatlarda zaman zaman geri çekilmeler yaşansa bile yatırımcı ve merkez bankası talebinin altına destek vermeye devam edeceği yönünde. Tahvil faizleri ve dolar üzerindeki baskının sürmesi, ETF talebi ile merkez bankası alımlarının güçlü kalması halinde 5 bin doların üzerindeki tahminlerin piyasada daha fazla ağırlık kazanması bekleniyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ons altında haftanın son işlem gününde yukarı yönlü hareketlilik devam ediyor. Gram altın 3 ay sonra ilk defa 7 bin lirayı aştı.

Gram altın bugün öğle seansında TSİ 15.08'dE 7 bin 115 lirada bulunuyor.

Altının onsu ise 4.604 dolara çıkarak son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.