Altın fiyatları, Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) yılın son faiz kararı sonrası, yönünü yukarı çevirdi. Fed beklentiler dahilinde faizi 25 baz puan indirerek yüzde 3,75 - 3,50 aralığına çekti. Fed aynı zamanda 45 milyon euroluk hazine bonosu alacağını duyurdu. Bu adım dolar tarafında baskı oluşturması beklenirken, altın gibi değerli metallerde yukarı yönlü seyri meydana getirebileceği beklenirken, dolarda ise düşüşleri hızlandırabilir.

Altın fiyatları 2025 yılında tarihi rekorları teker teker kırarken, haftayı 4 bin 287 dolardan kapattı. Altın fiyatları 4 bin 381 dolar ile en yüksek seviyesini görmüştü. Dünyanın en büyük bankaları altın fiyatlarının 2026 yılında nasıl seyredeceğine dair ise tahminlerini paylaştı. İşte dev bankaların 2026 yılı altın fiyat tahminleri...

Wells Fargo

4 bin 500 - 4 bin 700 dolar

Deutsche Bank

4 bin 450 dolar

Bank of America

5 bin dolar

Goldman Sachs

4 bin 900 dolar

Morgan Stanley

4 bin 500 dolar

UBS

4 bin 500 dolar

JPMorgan

5 bin dolar

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.