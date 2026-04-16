Küresel yatırım bankası Citi, kısa vadeli bakır fiyatı beklentisini yukarı yönlü güncelledi. Banka, jeopolitik risklerdeki görece azalmayı gerekçe göstererek 0-3 aylık bakır fiyatı tahminini ton başına 13 bin dolara çıkardı.

BANKA SEBEPLERİ SIRALADI

Citi'nin tahmin güncellemesinde ABD-İran gerilimindeki yumuşama ve Orta Doğu'daki kükürt arzına ilişkin belirsizlikler belirleyici oldu. Bakır üretiminde kritik öneme sahip olan kükürt arzındaki olası kesintilerin, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

FİYATLAR SON ZAMANLARIN ZİRVESİNDE

Londra Metal Borsası'nda (LME) işlem gören gösterge bakır, 2 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak ton başına 13.392,5 doları gördü. Orta Doğu'nun küresel kükürt üretimindeki yaklaşık yüzde 24'lük payı, bölgedeki gelişmeleri bakır piyasası açısından kritik hale getiriyor.

Bakır fiyatlarına ilişkin beklentiler bankalar arasında farklılık gösteriyor. Wells Fargo, 2026 sonu için bakır fiyatı tahminini 12.452 dolara yükseltirken, Citi yılın son çeyreğine kadar fiyatların 12.000 dolar seviyesine gerileyebileceğini öngörüyor.

DİĞER METALLER İÇİN BEKLENTİLER

Citi, diğer baz metaller için de beklentilerini paylaştı. Buna göre nikel için ton başına 19.000 dolar seviyesinde yükseliş öngörülürken, çinko için 3.300 dolar, kurşun için 1.950 dolar ve kalay için 50.000 dolar seviyelerinde daha dengeli bir görünüm bekleniyor.

