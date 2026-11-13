Küresel yatırım bankaları Deutsche Bank, Goldman Sachs ve ING, Türkiye ekonomisine ve TCMB'nin para politikası patikasına ilişkin değerlendirmelerini yayımladı.

Faiz indirim takviminden enflasyon görünümüne, kredi büyümesinden döviz kuruna kadar pek çok başlıkta kurumların farklı senaryolar öngördüğü görüldü.

DEUTSCHE BANK: ARALIKTA İNDİRİM BEKLENİYOR, TALEP YAVAŞLAMASI DEZENFLASYONU DESTEKLİYOR

Deutsche Bank değerlendirmesinde, TCMB'nin aralık ayında 100 baz puanlık faiz indirimi yaparak politika faizini yüzde 35'e çekmesini beklediğini bildirdi. Banka, politika faizinin 2027 sonunda yüzde 30'a gerileyeceğini, enflasyonun ise aynı dönemde yüzde 25 seviyesinde gerçekleşeceğini öngördü.

Enflasyon tahminlerindeki yukarı yönlü revizyonların para politikasında yeni bir güvercinleşmeye işaret etmediğini belirten Deutsche Bank, iç talepteki yavaşlamanın belirginleştiğine ve zayıf talep koşullarının dezenflasyon sürecini desteklediğine dikkat çekti.

Kredi büyümesine yönelik düzenlemelerin geniş çaplı bir teşvikten ziyade sınırlı bir normalleşme adımı niteliği taşıdığını kaydeden kurum; enerji fiyatları ve rezervler üzerindeki baskının indirim hızını yavaşlatabileceği, daha hızlı bir gevşemenin ise dolarizasyon riskini artırabileceği uyarısında bulundu.

GOLDMAN SACHS: TCMB İLE AYRIŞTI, ARALIKTA FAİZİN SABİT KALMASINI BEKLİYOR

Goldman Sachs ise fon krizinin Türkiye ekonomisine etkisi, iç talep ve temel enflasyonun seyri konusunda TCMB'den ayrışan bir tablo çizdi. Banka, 12 Kasım tarihli değerlendirmesinde TCMB'nin 2026 ve 2027 yıl sonu enflasyon tahminlerini yükselttiği son Enflasyon Raporu'ndaki para politikası mesajlarını güvercin buldu.

İç talepte dip noktasının geride kaldığını ve temel enflasyonun yükselmeye başladığını savunan Goldman Sachs, eylül ayında fon krizinin etkisiyle finansal koşullarda 100 baz puanlık sıkılaşma yaşandığını ve bunun önümüzdeki çeyreklerde ekonomik büyüme üzerinde 0,7 puanlık aşağı yönlü etki yaratabileceğini hesapladı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın enflasyon revizyonlarını İran savaşına bağladığını aktaran banka, aralık ayı için temel beklentisinin faizlerin sabit kalması yönünde olduğunu açıkladı.

Kredi büyümesindeki yavaşlamanın önceki adımlara rağmen sürdüğünü belirten Goldman Sachs, döviz talebini sınırlamak için vergi düzenlemeleri dahil makroihtiyati araçlara başvurulabileceğini ifade etti.

Banka ayrıca, TCMB'nin son raporunda cari işlemler hesabına daha fazla yer verdiğini ancak programın sürdürülebilirliği açısından kritik gördüğü ödemeler dengesi kaynaklı rezerv kayıplarına değinilmediğini bildirdi.

ING: KURDAKİ ARTIŞ TEKNİK BİR AYARLAMA, YABANCI GİRİŞİ YENİDEN BAŞLADI

ING yayımladığı raporda, döviz kuru ve yabancı sermaye hareketlerine odaklanırken faiz ve enflasyon tahminlerinde Deutsche Bank ile paralel bir görünüm sundu. Banka, TCMB'nin 2027 yıl sonunda politika faizini yüzde 30'a indirmesini beklerken, aynı dönem için enflasyon tahminini yüzde 26 seviyesinde paylaştı.

Dolar/TL kurunun 2026 yıl sonunda 51,50, 2027 yıl sonunda ise 62,50 seviyesine yükselmesini bekleyen ING; kurun 2027'nin ilk çeyreğinde 54,30, ikinci çeyreğinde 57,10, üçüncü çeyreğinde ise 59,80 seviyesinde gerçekleşeceğini öngördü.

Türk Lirası'ndaki kontrollü değer kaybının 2028 seçimleri öncesinde de devam edeceğini belirten banka, kurdaki değer kaybının hızlanmasının bir politika değişikliğinden ziyade teknik bir ayarlama olarak değerlendirildiğini kaydetti. ING ayrıca, kasım ayının başında net döviz pozisyonunda görülen artışın yabancı sermaye girişlerinin yeniden başladığına işaret ettiğini bildirdi.

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