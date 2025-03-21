Çarşamba gününden beri Türkiye'de yaşanan siyasi gelişmeler borsa ve döviz piyasalarında kayıpları meydana getirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki kişilerin gözaltına alınması yurt içi piyasalarına darbe vurdu.
Döviz kurları tarihi zirveleri görürken, borsa tarafında ise derin kayıplar yalandı. Bankacılık endeksinde ise yüzde 20'ler aşan kayıplar görüldü.Döviz piyasalarındaki yüksekliği engellemek amacıyla Merkez Bankası'nın faiz indirimine ara verebileceği öngörüsü bankacılık tarafındaki kayıpları hızlandırdı.
Çarşamba günü 16 bin 534 puanda olan endeks, bugün 13 60 puana gerileyerek yüzde 18'den fazla düşüş yaşadı. haftalık bazda bakıldığında ise hafta başında 17 bin 138 puanda olan endeks, haftanın son işlem gününde yüzde 21 değer kaybetti.