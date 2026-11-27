Borsa İstanbul’da günün ilk yarısında bankacılık hisseleri öncülüğünde sert satışlar yaşanıyor.

Güne yüzde 1,43 düşüşle başlayan BIST Bankacılık Endeksi’nde kayıplar derinleşerek yüzde 5’in üzerine çıktı. Endeksteki geri çekilmede öne çıkan banka hisselerindeki kayıplar ise şöyle sıralandı:

MERKEZ BANKASI'NDAN YENİ HAMLE GELDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla Türk lirası mevduat için tesis edilen zorunlu karşılıklara TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 86’sı yerine yüzde 90’ı oranında faiz veya telafi ödemesi yapılmasına karar verdi.

Banka ayrıca açık piyasa işlemleri kapsamında gerçekleştirilen bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara verilmesine karar verdi.

Yurt içinde fon meselesine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Fon Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, olağan fon sürecindeki tüm ödemelerin bugün itibarıyla gerçekleşmiş olacağını ve olağan fon tasfiye sürecinin tamamlanmış olacağını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de SPK'nin işlevini etkin şekilde yerine getirebilmesi için bir "SPK teknoloji dönüşüm projesi"nin hazırlandığına işaret ederek, "Bu çerçevede manipülasyona karşı yapay zeka destekli erken uyarı sistemi kurulacak." dedi.

Diğer taraftan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) Başkanlığına Yusuf Kenan Bağır atandı.

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